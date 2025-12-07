Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

7 Декември, 2025 14:00 706 12

  • цветомир-
  • найденов-
  • цска 1948-
  • мафия-
  • футбол

Сами срещу футболната мафия!, написа той

Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов твърди, че ако е нямало футболна мафия в България, първото място на “червените” е щяло да бъде постигнато с лекота след изиграване на първите 18 кръга. “Те минаха 18 кръга и ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота”, пише Найденов на страницата си във “Фейсбук”.

Преди няколко дни Найденов отново подкара “футболната мафия”. Това стана след победата на тима му над Септемри с 4:1. Тогава той написа следното: "Страхотна победа на картофената нива и нови 3 точки в борбата за оставането в Ефбет лига. 18 кръга минаха - 1 дузпа за ЦСКА и 5 срещу ЦСКА. Статистиката не лъже. Сами срещу футболната мафия!"

По традиция постовете на бизнесмена в социалните мрежи предизвикват множество дискусии и тази не прави изключение. Този път феновете на футбола заляха Найденов с коментари и мнения под негов текст, с който хвали представянето на юношеския тим на ЦСКА 1948 до 17 години.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    12 0 Отговор
    Шут , не спря да пише , да поства , декларации . Имаш си пари угаждаш си ,бъди тих и не се излагай смешник !

    14:06 07.12.2025

  • 2 Главен мафиот

    9 0 Отговор
    За футболната мафия питайте Лъчо - ректора на НСА!

    14:06 07.12.2025

  • 3 фегюсън

    10 1 Отговор
    ФУТБОЛА В ТЕРИТОРИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ ЗА 15 ГОД. ,КАТО ОСТАНАТ САМО ДЕТСКИТЕ ШКОЛИ , ЗАЩОТО СЕ ПЕРАТ МИЛИАРДИ КРАДЕНИ ПАРИ

    14:10 07.12.2025

  • 4 Че стана

    13 0 Отговор
    по-смешен и от бат венци гуджука.

    14:11 07.12.2025

  • 5 Анджо

    16 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    14:12 07.12.2025

  • 6 БАРС

    9 0 Отговор
    ОК.ФУТБОЛНА МАФИЯ ЕАЗВА ,ЧЕ ИМА НО ЗАЩО НЕ ПИШЕ С ИМЕНА КОИ СА МАФИОТИТЕ А САМО ЕДИН ВИД НАМЕКВА ЧЕ ИМА МАФИЯ ИЗЛИЗА ,ЧЕ Е СТРАХЛИВЕЦ ,НАЛИ ИМА ОХРАНА ЗАЩО СЕ СТРАХУВА ДА НАПИШЕ ИМАНАТА ИМ.ТАКА ЧЕ КОМЕНТАР КАТО НЕГОВИЯТ В МОМЕНТА НИЩО НЕ СТРУВА БЕЗ КОНКРЕТНИ ИМЕНА.

    14:23 07.12.2025

  • 7 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Да си най големия букмейкър в страната, да пише името ти на всеки втори отбор на екипа, а да се оплакваш,че някой друг е футболна мафия, Цеко, всичко наред ли е? На кого си мислиш,че говориш?

    Коментиран от #12

    14:27 07.12.2025

  • 8 Наско

    7 0 Отговор
    Абе кой му е дилъра на тоя?? Да го смени…😂

    14:30 07.12.2025

  • 9 Минувач

    4 0 Отговор
    Много жалък индивид ! Още един Троянски кон на мутрите като чалгаджията но въпроса е защо тези алчни кръвопийци искат още и още ? Мислете и гласувайте българи !

    14:37 07.12.2025

  • 10 78291

    7 0 Отговор
    Сменяй си маслото,ако не доливай,мафията си ти

    14:40 07.12.2025

  • 11 Мнение

    1 0 Отговор
    Кокаинозависимите Гонзо и компания платиха 100 хиляди на кокаино разпространителя Криско . ГДБОП и икономическа полиция ще се занимават поне две години с проветряването на българския футбол. Гответе се за нулев сезон

    14:43 07.12.2025

  • 12 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    Нали мафията те храни бе ченге долно Цеков. Срещу кого лаеш като си пръв в списъка. Ако не ни вярваш питай Черепа.

    14:55 07.12.2025

