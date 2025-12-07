Като гост Септември взе точка от Берое

Нулево равенство направиха Берое и Септември в мач от 19-ия кръг на шампионата в Първа лига, игран в Стара Загора. Двата тима изиграха равностойно първо полувреме и имаха своите шансове, но не успяха да отбележат попадение. През втората част домакините създадоха няколко сериозни опасности пред вратата на съперника, но равенството се запази, предава БТА.



Така Берое продължава да няма победа вече в девет поредни мача от първенството, а от своя страна Септември записа равенство след три поредни загуби в шампионата.



Срещата започна равностойно, като първата по-сериозна опасност дойде във втората минута, когато Йоан Бауренски изведе Мойсес Парра зад гърба на отбраната, но ударът на играча на гостите мина на сантиметри.



В 17-та минута Йесид Валбуена от домакините имаше възможност да открие резултата, след като се озова на чиста позиция, но не намери очертанията на вратата.

Осем минути по-късно топката бе центрирана в пеналта на гостите, където Янко Георгиев не успя да се намеси добре и кълбото попадна в Хуан Пинеда, който нанесе удар с глава. Вратарят обаче се намеси решително от самата голлиния и изби в корнер. В ответната атака Стоян Стоичков шутира от наказателното поле, но Валентино Кинтеро спаси.



Отново вратарят на Берое направи отлично спасяване в 35-та минута при удар с глава на Валантайн Озорнвафор и запази нулевото равенство. Минута след това напречната греда спаси гостите, когато Хуан Пинеда се извиси над всички след центриране от корнер и стреля с глава.



През втората част Янко Георгиев не успя да изрита добре топката при изпълнение на аут и тя попадна в Йесид Валбуена, който изведе Алберто Салидо фронтално срещу вратата. Нападателят обаче се засуети, бе затворен от бранител и не намери очертанията при удара си в 59-та минута.



В 70-та минута Стефан Гаврилов отправи удар извън наказателното поле, топката рикошира в крака на Алберто Салидо и промени траекторията, но Янко Георгиев успя да спаси. До края на мача и двата тима опитаха удари към вратата, но не намериха целта и нулевото равенство се запази.



Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:

Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2

Локо (Пд) – Арда 0:2

Черно море – ЦСКА (София) 2:0

Берое – Септември 0:0



В неделя:

Спартак (Вн) - Левски (17:00 часа, Диема спорт)

В понеделник:

ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)

Във вторник:

Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)