Звездата на Берое Салидо вече струва 900 хиляди евро

10 Декември, 2025 19:00 559 2

  • берое-
  • играчи-
  • цени-
  • футболисти

Старозагорци се похвалиха с поскъпнали играчи

Звездата на Берое Салидо вече струва 900 хиляди евро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Берое направи публикация, с която показа колко се е повишила цената на някои от футболистите на тима, след като са се присъединили към клуба, предаде Топспорт.

Алберто Салидо е увеличил стойността си от 100 хил. евро на 900 хил. евро.

Вратарят Артур Мота има сходно увеличение.

Хуанко Пинеда в момента струва 800 хил. евро, а преди това е бил оценяван на 300 хил. евро.

Феновете не останаха доволни от публикацията. Клубът се представя много под нивото си. Берое в момента се намира на 13-та позиция с 16 точки и е замесен в битката за оцеляване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робовладелец

    1 0 Отговор
    По мое време така търгувахме негрята от Африка за работа на плантациите...

    19:40 10.12.2025

  • 2 гост

    2 0 Отговор
    Хайде стига с тези "звезди"! От тези "звезди" небето е толкова ярко, че български футбол въобще се не види!

    20:20 10.12.2025

