Звездата на Берое Салидо вече струва 900 хиляди евро

Берое направи публикация, с която показа колко се е повишила цената на някои от футболистите на тима, след като са се присъединили към клуба, предаде Топспорт.

Алберто Салидо е увеличил стойността си от 100 хил. евро на 900 хил. евро.

Вратарят Артур Мота има сходно увеличение.

Хуанко Пинеда в момента струва 800 хил. евро, а преди това е бил оценяван на 300 хил. евро.

Феновете не останаха доволни от публикацията. Клубът се представя много под нивото си. Берое в момента се намира на 13-та позиция с 16 точки и е замесен в битката за оцеляване.