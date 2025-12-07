Футболистите и феновете на Валенсия подкрепиха Любо Пенев

Футболистите на Валенсия излязоха със специални фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с онкологично заболяване. “Любо, Любо” пишеше на тениските, с които те позираха преди първия съдийски сигнал от мача срещу Севиля в 16-ия кръг на Ла Лига.



Феновете на “прилепите” направиха хореография в чест на бившия голмайстор на клуба от “Местайя”, като скандираха името на Любо. Валенсия, заедно с другите испански клубове, за които Пенев игра, също се включиха в кампанията за набиране на средства за лечението на българина.

Валенсия направи 1:1 срещу Севиля в среща от 15-ия кръг на Ла Лига, която беше и първата на “Местайя” след лошата новина, че Любослав Пенев е болен и се бори за живота си. Като знак от съдбата тимът на Валенсия стигна до точката с попадение на настоящия си №9 - Уго Дуро. Той реализира в третата минута на добавеното време, с което спаси тима си от поражение. Преди това гостите от Севиля бяха излезли напред в резултата след автогол на Сесар Тарега в 58-ата.