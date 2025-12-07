Новини
Футболистите и феновете на Валенсия подкрепиха Любо Пенев

7 Декември, 2025 20:41 668 2

Клубът също се включи в кампанията за набиране на средства за лечението

Футболистите и феновете на Валенсия подкрепиха Любо Пенев - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Футболистите на Валенсия излязоха със специални фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с онкологично заболяване. “Любо, Любо” пишеше на тениските, с които те позираха преди първия съдийски сигнал от мача срещу Севиля в 16-ия кръг на Ла Лига.

Феновете на “прилепите” направиха хореография в чест на бившия голмайстор на клуба от “Местайя”, като скандираха името на Любо. Валенсия, заедно с другите испански клубове, за които Пенев игра, също се включиха в кампанията за набиране на средства за лечението на българина.

Валенсия направи 1:1 срещу Севиля в среща от 15-ия кръг на Ла Лига, която беше и първата на “Местайя” след лошата новина, че Любослав Пенев е болен и се бори за живота си. Като знак от съдбата тимът на Валенсия стигна до точката с попадение на настоящия си №9 - Уго Дуро. Той реализира в третата минута на добавеното време, с което спаси тима си от поражение. Преди това гостите от Севиля бяха излезли напред в резултата след автогол на Сесар Тарега в 58-ата.


Испания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любо

    1 1 Отговор
    Те,да,но не и пернишките ...

    20:45 07.12.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 1 Отговор
    Тия явно не са духали супата...🤣

    20:45 07.12.2025

