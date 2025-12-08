Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ

Неймар направи рядко откровение, разкривайки, че за първи път е потърсил професионална психологическа подкрепа, тъй като е чувствал, че е достигнал предела си след загубата на Сантос от Фламенго – резултат, който доведе отбора му до ръба на изпадането.

Въпреки острите критики, които понесе през този сезон, Неймар доказа своята стойност в критични моменти за Сантос. Бразилската суперзвезда пое инициативата в последните четири мача, извеждайки отбора си до спасение с пет гола и една асистенция, осигурявайки оцеляването в последния кръг на първенството. След победата с 3:0 над Крузейро, 33-годишният футболист избухна в бурни празненства, видимо развълнуван, и беше аплодиран от феновете.

Не за първи път опитният играч изглеждаше емоционално натоварен, тъй като няколко пъти през годината „се пречупваше“ на терена, показвайки, че суровите коментари, които получаваше в социалните мрежи, му влияят дълбоко.

В откровено интервю Неймар говори открито за борбата си с психичното здраве, подчертавайки, че загубата от Фламенго го е накарала да потърси помощ от специалист.

"След мача с Фламенго критиките, които получих, бяха прекомерни. Когато става въпрос за мен, хората често преминават границите. За първи път потърсих психологическа помощ, тъй като емоционалното ми състояние беше достигнало нулата. Вече нямах сили да се изправя сам на крака.

Треньорът, съотборниците ми и семейството ми изиграха решаваща роля в този момент, помогнаха ми да се възстановя. Благодаря им на всички, защото без тях не вярвам, че щях да имам силата да се върна. Правил съм психотерапия и преди, но не защото бях в лошо състояние. Правех го за самоусъвършенстване, за да се развивам. Този път обаче за първи път наистина стигнах дъното. Признавам, че съм емоционално много силен, мога да понеса много, но този път не успях да се справя.“