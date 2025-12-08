Непредсказуемият ЦСКА 1948 се издъни срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 и Добруджа завършиха 0:0 в мач от 19-ия кръг на Първа лига, предаде Топспорт.

Играчите на Атанас Атанасов показаха много силна игра, въпреки позицията си в класирането.

Още в 8-ата минута Мамаду Диало отне топката от защитник на Добруджа и излезе сам срещу вратаря. Нападателят се поколеба, но реши да стреля - ударът му обаче не уцели очертанията на вратата.

В 39-ата минута Матеус Леони центрира опасно, Димитър Шейтанов боксира топката, която попадна отлично пред нападател на "жълтите". Той обаче не успя да нанесе точен удар.

В последните секунди на първата част Гашевич стреля опасно от дистанция, но Григоров беше отлично позициониран на близката греда и изби в корнер.

Втората част не предложи много голови положения. Играта се развиваше основно в центъра на терена, а двата отбора демонстрираха стабилна игра в защита.

ЦСКА 1948 остават втори с 37 точки (7 зад Левски). Добруджа са последни (16) със само 12 пункта.