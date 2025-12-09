Изтеглиха жребия за третия кръг на ФА Къп, Ман Юнайтед с тежък съперник

Снощи бе изтеглен жребият за третия кръг на ФА Къп. В него вече се включват и фаворитите в турнира от Премиър лийг и става все по-интересно. Съдбата бе благосклонна към повечето грандове, но се получиха и някои интересни двойки, които приковават вниманието.

Манчестър Юнайтед ще има коварен съперник в лицето на Брайтън. Добрата новина за "червените дяволи" е, че ще бъдат домакини на своя "Олд Трафорд" в този мач.

Дербито на този етап обаче изглежда ще бъде между Тотнъм и Астън Вила, които ще премерят сили в Лондон на "Тотнъм Стейдиъм".

Ливърпул също ще бъде домакин, но срещу доста по приемлив опонент в лицето на Барнзли.

Арсенал също не може да се оплаче от жребия, който го изпрати да гостува на Портсмут.

Манчестър Сити също може да е доволен, тъй като ще домакинства на Екзитър.

За Челси се оформи лондонски сблъсък с местния Чарлтън Атлетик.

Носителят на трофея Кристъл Палас пък започва защитата си с визита на Макълсфийлд.