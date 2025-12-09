Новини
Спорт »
Световен футбол »
Изтеглиха жребия за третия кръг на ФА Къп, Ман Юнайтед с тежък съперник

Изтеглиха жребия за третия кръг на ФА Къп, Ман Юнайтед с тежък съперник

9 Декември, 2025 07:30 775 1

  • фа къп-
  • жребий-
  • футбол-
  • манчестър юнайтед

Съдбата бе благосклонна към повечето грандове, но се получиха и някои интересни двойки, които приковават вниманието

Изтеглиха жребия за третия кръг на ФА Къп, Ман Юнайтед с тежък съперник - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Снощи бе изтеглен жребият за третия кръг на ФА Къп. В него вече се включват и фаворитите в турнира от Премиър лийг и става все по-интересно. Съдбата бе благосклонна към повечето грандове, но се получиха и някои интересни двойки, които приковават вниманието.

Манчестър Юнайтед ще има коварен съперник в лицето на Брайтън. Добрата новина за "червените дяволи" е, че ще бъдат домакини на своя "Олд Трафорд" в този мач.

Дербито на този етап обаче изглежда ще бъде между Тотнъм и Астън Вила, които ще премерят сили в Лондон на "Тотнъм Стейдиъм".

Ливърпул също ще бъде домакин, но срещу доста по приемлив опонент в лицето на Барнзли.

Арсенал също не може да се оплаче от жребия, който го изпрати да гостува на Портсмут.

Манчестър Сити също може да е доволен, тъй като ще домакинства на Екзитър.

За Челси се оформи лондонски сблъсък с местния Чарлтън Атлетик.

Носителят на трофея Кристъл Палас пък започва защитата си с визита на Макълсфийлд.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буха ха

    0 0 Отговор
    Получиха се някои безинтересни двойки

    08:56 09.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ