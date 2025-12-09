Новини
Ливърпул се прицели в млад нападател на РБ Лайпциг

9 Декември, 2025 08:30

Скаутове на „червените“ от Мърсисайд са присъствали на мача между РБ Лайпциг и Айнтрахт Франкфурт в Бундеслигата, за да наблюдават младия футболист

Ливърпул се прицели в млад нападател на РБ Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският футболен гранд Ливърпул се е прицелил към нападателя на РБ Лайпциг - Ян Диоманде, съобщи ESPN.

Скаутове на „червените“ от Мърсисайд са присъствали на мача между РБ Лайпциг и Айнтрахт Франкфурт в Бундеслигата, за да наблюдават младия футболист. В двубоя котдивоарецът вкара хеттрик на „Орлите“ в рамките на 18 минути през второто полувреме за краен резултат от 6:0.

19-годишното крило има 15 мача за „Червените бикове“, в които е отбелязал 7 гола и е дал 4 асистенции.

С националната фланелка на Кот д'Ивоар Диоманде е играл 4 пъти и се е разписал два пъти.

Интересът на Ливърпул може да се засили, ако играещият на същата позиция Мохамед Салах напусне през зимата, след като отношенията му с мениджъра Арне Слот се влошиха по време на лошата серия, в която се намира отборът.


