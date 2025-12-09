Манчестър Юнайтед позакърпи самочувствието с бой над последния във Висшата лига

Манчестър Юнайтед записа една от най-сериозните си победи от началото на сезона в Премиър лийг. "Червените дяволи" се наложиха с 4:1 над последния в класирането Уулвърхамптън при гостуването си на "Молиню" от 15-ия кръг на Премиър лийг и така си върнаха самочувствието след неубидетелните резултати напоследък, предаде sportal.bg​.

Бруно Фернандеш отново бе моторът в състава на гостите, като отбеляза два от головете в 25-ата и 81-вата минута от дузпа, а освен това асистира и за попадението на Мейсън Маунт в 63-тата минута. Четвъртият гол пък бе дело на Брайън Мбемо в 51-вата минута. За домакините точен бе Жан-Рикне Белгард в 45-ата минута.

Домакините на "Молиню" излязоха с Йон Ариас и Йорген Странд Ларсен в атака. Ладислав Крейчи, Андре и Жан-Рикне Белгард бяха триото в средата на терена, а Давид Волфе и Ки-Яна Хувер действаха на двете крила.

Гостите пък заложиха на Матеус Куня, Брайън Мбемо и Мейсън Маунт в предни позиции. В средата на терена си пъртнираха Каземиро и Бруно Фернандеш, а на двете крила оперираха Амад Диало и Диого Далот.

Първата възможност в мача бе за гостите. В 8-ата минута Диого Дало получи великолепен извеждащ пас от Бруно Фернандеш по лявото крило, напредна и стреля, но ударът му бе спасен от Сам Джонстън.

Минута по-късно вратарят на домакинте трябваше за втори път да се намесва решително, този път след изстрел от воле на Брайън Мбемо.

В 25-ата минута "червените дяволи" поведоха в резултата с доста куриозен гол. Каземиро се възползва от грешка на Андре, за да отнеме топката и да я прати към Матеус Куня. Бразилецът подаде доста лош пас за Бруно Фернандеш, който се подхълзна, но успя да овладее топката и паднал да стреля към вратата, като някак съумя да я промуши под плонжа на вратаря и да я търкулне зад голлинията.

В 29-ата минута гостите по чудо не можаха да удвоят. Първо Брайън Мбемо остана очи в очи с вратаря, но не успя да го преодолее, топката обаче стигна в Матеус Куня, който също стреля, но защитник изби пред голлинията, а накрая и Амад Диало опита удар, но встрани от целта.

В 36-ата минута след перфектно центриране от корнер Матеус Куня стреля с глава, но на сантиметри над вратата.

След минута Амад Диало шутира силно, топката рикошира в защитник и полетя по посока на вратата, но и този път домакините имаха късмет и тя мина встрани.

Един от малкото шансове за "вълците" бе в 41-вата минута, когато Белгард шутира от дистанция, но доста неточно.

В добавеното време на първата част Уулвърхамптън изравни. Ки-Яна Хувер центрира отдясно и намери Давид Волфе в наказателното поле, той върна към Жан-Рикне Белгард, който засече топката във вратата за 1:1.

Втората част започна с възможност за Юнайтед. Матеус Куня получи на границата на наказателното поле, но стреля доста неточно.

Бразилецът имаше нов шанс минута по-късно, но след рикошет в защитник ударът му отново премина встрани от целта.

Натискът на гостите даде резултат и в 52-рата минута те си върнаха преднината. След бърза контраатака Диого Далот получи на скорост зад защитата, след което изведе на празна врата Брайън Мбемо, а камерунецът не сгреши за 1:2.

Поредната добра атака за "червените дяволи" дойде в 62-рата минута, когато Амад Диало и Бруно Фернандеш размениха подавания и португалецът стреля, но ударът му бе блокиран от защитник.

В 63-тата минута Ман Юнайтед все пак вкара трети гол. Бруно Фернанедш с прекрасен пас намери включилия се от задна позиция Мейсън Маунт, който от воле порази вратата на съперника за 1:3.

В 67-ата минута и Матеус Куня можеше да се разпише след изстрел с глава с плонж отблизо, но Сам Джонстън направи отлично спасяване.

В 71-вата минута и домакините погледнаха към вратата на Сене Ламенс, а Агбаду стреля с глава, но без да затрудни особено белгийския страж.

Гостите обаче отново бяха близо до гола в 77-ата минута след изстрел на Бруно Фернандеш от фаул, като топката премина на сантиметри над напречната греда.

В 80-ата минута Йерсон Москера спря топката с ръка в наказателното поле и след намесата на ВАР съдията посочи бялата точка. Бруно Фернандеш се нае да изпълни дузпата и бе безупречен - 1:4.

В добавеното време Фер Лопес имаше шанс да направи загубата на "вълците" малко по-почетна, но ударът му мина на сантиметри от вратата.

Така Манчестър Юнайтед се поздрави с успеха и с актив от 25 точки излезе на 6-ото място във временното класиране. В същото врем страданията за Уулвърхамптън продължават, като тимът допусна осма поредна загуба във всички турнири и остава на дъното на таблицата с едва 2 спечелени точки.