Отбраната на ЦСКА в топ 4 на най-рехавите за века

Феновете на ЦСКА биха могли да имат много забележки относно представянето на отбора през изминалата есен. Повод за критики дават всички звена в тима и най-вече защитата.

Единственият светъл лъч да „сухите“ мрежи срещу Лудогорец и Левски. „Червените“ приключиха есента с 16 допуснати гола в 19 срещи, което прави средно по 0,84 на мач. Този показател е сред най-лошите за ЦСКА от началото на 21 век – дели 4-5-о място в негативната класация. Толкова попадения „червените“ бяха допуснали пред сезон 2020/21.

Преди година под ръководството на първо на Томислав Стипич, а след това и на Александър Томаш, ЦСКА получи 21 гола в 19 кръга. Това е единственият случай, когато отборът е допуснал повече от един гол средно на мач.

Най-здравата защита е от сезон 208/2019 – 0,37 гола средно на мач. Второто място държи кампанията 2007/2008 – 0,42. Топ 6 допълват сезони 2006/07, 2004/05, 2002/03 и 2012/13 - по 0,47 гола средно на мач.