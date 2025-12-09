Легенда на Ливърпул за Салах: Той хвърли клуба под автобуса два пъти

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър се изказа остро срещу Мохамед Салах заради гневното му изказване към мениджъра на "червените" Арне Слот.

Нападателят нападна мениджъра и клуба, след като бе оставен на резервната скамейка за трети пореден мач от Висшата лига.

Слот не използва египтянина по време на драматичното равенство 3:3 като гост на Лийдс Юнайтед.

След срещата Салах веднага се насочи към микс зоната и пред шокирани репортери заяви, че „няма никакви отношения“ със Слот, чувства се „хвърлен под автобуса“ и дори намекна, че предстоящият домакински сблъсък срещу Брайтън и Хоув Албиън може да бъде последният му мач като играч на Ливърпул.

"Мисля, че това, което направи след мача, беше позор", категоричен бе Карагър.

"Някои хора го представят като емоционален изблик, но аз не мисля така", започна Карагър.

"Смятам, че всеки път, когато Мо Салах спре в микс зоната, нещо, което е правил четири пъти за осем години в Ливърпул, това е дирижирано от него и агента му, за да нанесе максимални щети и да укрепи собствената си позиция."

"Той направи същото и преди 12 месеца, и аз го изобличих за това в нашето предаване. Тогава той изигра феновете на Ливърпул, като докосна сърцата им", продължи легендата.

"Ливърпул бяха на върха в лигата, а той беше отбелязал победния гол срещу Саутхемптън. Това беше моментът да излезе и да окаже натиск върху ръководството на Ливърпул. През останалата част от сезона по трибуните имаше транспаранти с надпис „Дайте парите на Мо."

"Сега той избра този уикенд да направи това и изчака лош резултат, допуснаха гол в последната минута. Феновете на Ливърпул, мениджърът, целият клуб се чувстват в канавката в момента, а той избра точно този момент, за да атакува мениджъра и евентуално да се опита да го уволни."

"Така аз виждам нещата", категоричен бе Карагър.

"Фразата, която се откроява за мен, е 'хвърлен под автобуса'. Той се опита да „хвърли клуба под автобуса“ два пъти през последните 12 месеца със споменатите ситуации“, каза Карагър.