Гонзо приветства футболните легенди на традиционния Коледен обяд на ветераните

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов приветства присъстващите на традиционния Коледен обяд на ветераните, който БФС организира ежегодно в чест на големите фигури, изграждали славната история на българския футбол.

В навечерието на най-светлите празници събитието събра редица от най-заслужилите личности в родния футбол – поколения играчи, оставили ярка следа както в клубните си отбори, така и на международната сцена. Президентът на футболната централа поздрави легендите и им пожела здраве, дълголетие и много поводи за радост през идната 2026 година.

Тържественият обяд бе уважен от емблематични имена в историята на националния ни отбор и водещите ни клубове, сред които Димитър Пенев, Войн Войнов, Андрей Желязков, Георги Велинов, Стефан Аладжов, Бойчо Величков, Пламен Николов, Ивайло Георгиев, Ангел Колев, Чавдар Цветков, Георги Бонев, Младен Василев, Йордан Стойков, Красимир Борисов, Петър Петров, Георги Цветков, Ангел Станков, Борис Ангелов, Емил Спасов и други.