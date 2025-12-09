Новини
Гонзо приветства футболните легенди на традиционния Коледен обяд на ветераните

Гонзо приветства футболните легенди на традиционния Коледен обяд на ветераните

9 Декември, 2025 15:30 802 6

  • георги иванов-
  • бфс-
  • коледен обяд-
  • ветерани

БФС организира традиционна среща в чест на най-големите ни фигури от историята ва родния футбол

Гонзо приветства футболните легенди на традиционния Коледен обяд на ветераните - 1
Снимка: БФС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов приветства присъстващите на традиционния Коледен обяд на ветераните, който БФС организира ежегодно в чест на големите фигури, изграждали славната история на българския футбол.

В навечерието на най-светлите празници събитието събра редица от най-заслужилите личности в родния футбол – поколения играчи, оставили ярка следа както в клубните си отбори, така и на международната сцена. Президентът на футболната централа поздрави легендите и им пожела здраве, дълголетие и много поводи за радост през идната 2026 година.

Тържественият обяд бе уважен от емблематични имена в историята на националния ни отбор и водещите ни клубове, сред които Димитър Пенев, Войн Войнов, Андрей Желязков, Георги Велинов, Стефан Аладжов, Бойчо Величков, Пламен Николов, Ивайло Георгиев, Ангел Колев, Чавдар Цветков, Георги Бонев, Младен Василев, Йордан Стойков, Красимир Борисов, Петър Петров, Георги Цветков, Ангел Станков, Борис Ангелов, Емил Спасов и други.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Позор сте

    4 3 Отговор
    За един обяд се продават,такива са ни легендите

    15:49 09.12.2025

  • 3 С по една

    4 0 Отговор
    бутилчица ( пластмасова) минерална вода .

    15:56 09.12.2025

  • 4 Дедо ви..

    3 1 Отговор
    А бе на тоз намериха ли му дипломите за образование и той е една мъгла

    Коментиран от #6

    16:09 09.12.2025

  • 5 тези старци

    2 0 Отговор
    ако ги бяха пуснали да играят в национала нямаше да се срамим с 6 гола. Хипербола малко.

    16:25 09.12.2025

  • 6 Няма как

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви..":

    да ги намерят, защото ги няма никъде.

    16:47 09.12.2025

