Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аморим: Тази година създаваме повече положения и сме по-ефективни пред гола

Аморим: Тази година създаваме повече положения и сме по-ефективни пред гола

9 Декември, 2025 16:00 449 0

  • аморим-
  • манчестър юнайтед-
  • висша лига-
  • футбол

Мениджърът на Манчестър Юнайтед смята, че отборът става все по-опасен в нападение

Аморим: Тази година създаваме повече положения и сме по-ефективни пред гола - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Мениджърът Рубен Аморим изрази задоволството си от играта в нападение на Манчестър Юнайтед, който разгроми Уулвърхемптън с 4:1 в понеделник в мач от английското първенство по футбол. Той заяви, че отборът става все по-опасен и по-ефективен пред противниковата врата.

"Вкарахме четири гола и всъщност имахме много повече удари. Смятам, че подобряваме ефективността ни", каза Аморим, цитиран от Sky Sports.

"Ако трябва да сравним миналия сезон със сегашния, отборът ни създава далеч повече положения, застрашава много по-често противниковата врата и вкарва много голове. Наистина съм доволен от това. През второто полувреме контролирахме изцяло мача и това бе цел, която си поставихме на почивката", добави португалският специалист.

При победата в понеделник вечер Юнайтед записа клубен рекорд за периода на Аморим начело на отбора. Футболистите отправиха цели 27 удара към вратата на Уулвс, а за последно имаха повече срещу Челси през декември 2023 с 28. Тогава мениджър на отбора беше Ерик тен Хаг.

Бруно Фернандеш е сред малкото футболисти на Юнайтед, които играят силно при всеки мениджър. Португалският халф вкара два гола и направи асистенция, а от дебюта му във Висшата лига през февруари 2020 той вече има 123 участия в попадения (66 гола и 57 асистенции). За този период повече са записали само Сон Хюн-Мин (124) и Мохамед Салах (186).


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ