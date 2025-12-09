Аморим: Тази година създаваме повече положения и сме по-ефективни пред гола

Мениджърът Рубен Аморим изрази задоволството си от играта в нападение на Манчестър Юнайтед, който разгроми Уулвърхемптън с 4:1 в понеделник в мач от английското първенство по футбол. Той заяви, че отборът става все по-опасен и по-ефективен пред противниковата врата.

"Вкарахме четири гола и всъщност имахме много повече удари. Смятам, че подобряваме ефективността ни", каза Аморим, цитиран от Sky Sports.

"Ако трябва да сравним миналия сезон със сегашния, отборът ни създава далеч повече положения, застрашава много по-често противниковата врата и вкарва много голове. Наистина съм доволен от това. През второто полувреме контролирахме изцяло мача и това бе цел, която си поставихме на почивката", добави португалският специалист.

При победата в понеделник вечер Юнайтед записа клубен рекорд за периода на Аморим начело на отбора. Футболистите отправиха цели 27 удара към вратата на Уулвс, а за последно имаха повече срещу Челси през декември 2023 с 28. Тогава мениджър на отбора беше Ерик тен Хаг.

Бруно Фернандеш е сред малкото футболисти на Юнайтед, които играят силно при всеки мениджър. Португалският халф вкара два гола и направи асистенция, а от дебюта му във Висшата лига през февруари 2020 той вече има 123 участия в попадения (66 гола и 57 асистенции). За този период повече са записали само Сон Хюн-Мин (124) и Мохамед Салах (186).