Лудогорец пусна жалба срещу съдийството на мача със Славия

Ръководството на Лудогорец е входирало жалба срещу съдийството на Георги Гинчев и Димитър Димитров (ВАР рефер) след равенството със Славия (1:1) на "Хювефарма Арена", предаде Топспорт.

Претенциите на разградчани са две - за неотсъдена дузпа за игра с ръка на Кристиян Балов в 33-ата минута, както и за втори жълт картон за Исак Соле в 84-ата, пише "Гонг".

Националът на ЦАР получи първото си официално предупрежение в началото на мача.