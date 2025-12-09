Новини
Лудогорец пусна жалба срещу съдийството на мача със Славия

Лудогорец пусна жалба срещу съдийството на мача със Славия

9 Декември, 2025 19:01, обновена 9 Декември, 2025 18:04 419 0

Претенциите са за неотсъдена дузпа за игра с ръка и втори жълт картон за Исак Соле

Ръководството на Лудогорец е входирало жалба срещу съдийството на Георги Гинчев и Димитър Димитров (ВАР рефер) след равенството със Славия (1:1) на "Хювефарма Арена", предаде Топспорт.

Претенциите на разградчани са две - за неотсъдена дузпа за игра с ръка на Кристиян Балов в 33-ата минута, както и за втори жълт картон за Исак Соле в 84-ата, пише "Гонг".

Националът на ЦАР получи първото си официално предупрежение в началото на мача.


