Деян Станкович поема Цървена звезда

Деян Станкович ще е новият старши треньор на Цървена звезда, предаде Топспорт.

Сръбските медии обявиха, че ръководството е постигнало договорка с 47-годишния специалист.

До преди месец той бе начело на руския Спартак Москва, където работеше от лятото на 2024 година.

За момента начело на Цървена звезда е Владан Милоевич. След 18 кръга от първенството на Сърбия обаче отборът с огромна финансова мощ и неофициално подкрепян от властта е на второ място, като изостава с 2 точки от лидера Партизан, където играе Янис Карабельов.