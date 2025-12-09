Новини
Деян Станкович поема Цървена звезда

9 Декември, 2025 21:22 603 0

  • деян станкович-
  • цълвена звезда-
  • треньор

Ръководството е постигнало договорка с 47-годишния специалист

Деян Станкович поема Цървена звезда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Деян Станкович ще е новият старши треньор на Цървена звезда, предаде Топспорт.

Сръбските медии обявиха, че ръководството е постигнало договорка с 47-годишния специалист.

До преди месец той бе начело на руския Спартак Москва, където работеше от лятото на 2024 година.

За момента начело на Цървена звезда е Владан Милоевич. След 18 кръга от първенството на Сърбия обаче отборът с огромна финансова мощ и неофициално подкрепян от властта е на второ място, като изостава с 2 точки от лидера Партизан, където играе Янис Карабельов.


Сърбия
