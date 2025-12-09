Байерн обърна Спортинг с три гола за 12 минути

Байерн (Мюнхен) победи Спортинг (Лисабон) с 3:1 в мач от 6-тия кръг на основната фаза на Шампионска лига, играещ се на "Алианц Арена", предаде sportal.bg.

В 54-ата Йошуа Кимих си вкара автогол, за да даде преднина на португалците. Баварците обаче реагираха като ужилени и бързо успяха да обърнат резултата с попадения на Серж Гнабри (65'), суперталантът на тима Ленарт Карл (69') и Йонатан Та (77'). 17-годишното бижу на Байерн се превърна в най-младия футболист, който е вкарвал голове в три последователни мача, след като се разписа срещу още Брюж и Арсенал, а с ПСЖ не взе участие. Добрата новина за Венсан Компани бе и, че след дълго отсъствие в игра се завърна Алфонсо Дейвис, които поигра няколко минути.

Венсан Компани не можеше да разчита на наказания Луис Диас, както и на все още възстановяващия се Джамал Мусиала, с травма е и Саша Боей.

В този мач титулярите на Байерн се завърнаха, като само Майкъл Олисе, Йошуа Кимих, Дайо Упамекано и Конрад Лаймер запазиха местата си от предишния мач с Щутгарт. Отново от първата минута започнаха Хари Кейн, Йонатан Та и Александър Павлович, както и Мануел Нойер на вратата. От първата минута започна и големият талант на баварците Ленарт Карл. Голямата новина е, че Алфонсо Дейвис за пръв път след близо девет месеца се завърна в групата на тима след дългата си контузия, получена с националния си отбор Канада.

Наставникът на Спортинг Руй Боржеш имаше сериозни проблеми, като ще е без контузените Жовани Кенда, Франсиско Тринкао, Даниел Браганса и Педро Гонсалвеш. Португалците излязоха също във формация 4-2-3-1, като колумбиецът Луис Суарес водеше атаката на гостите, а зад него действаха Жени Катамо, Максимилиано Араухо и Алисон Сантош.

Още в 5-ата минута младият Ленарт Карл вкара с хубав удар от наказателното поле, но попадението му бе отменено заради засада на Серж Гнабри. В 17-ата минута пак големият талант на баварците имаше шанс да се разпише след разбъркване, но топката тупна пред него и той не успя да я насочи добре. Малко след това Гнабри направи добър пробив, но ударът му мина встрани от вратата на Руи Силва. В 25-ата минута пак немският национал се вклини отляво и стреля добре, но стражът на Спортинг успя да избие в корнер.

Няколко минути по-късно пък португалците имаха най-добрият си шанс дотук в двубоя. Жени Катамо се включи отдясно и центрира остро, а Йонатан Та изби със шпагат. Топката полетя опасно към вратата на Байерн, но Мануел Нойер успя да спаси. Баварците пък веднага отговори с опасен точен удар на Кейн. В 37-ата минута пък капитанът на Англия нацели страничната греда на Спортинг с далечен изстрел. Минута преди края на редовното време на първата част Ленарт Карл направи страхотен пробив и премина няколко противника, но стреля в тялото на Руи Силва.

Втората част започна с добър шанс за гостите, но диагоналният удар на Катамо мина с малко встрани от вратата на Нойер. В 54-ата минута Спортинг успя да нанесе своя удар. Жоао Симоеш проби отляво и центрира остро, а Йошуа Кимих в опита да си да изчисти заби топката в собствената си мрежа - 0:1 за португалците. Самият капитан на Германия опита бързо да се реваншира и стреля от дистанция, а същото направи и Карл, но Силва спаси и двата далечни изстрела.

Байерн обаче все пак успя да изравни бързо резултата. В 65-ата минута Майкъл Олисе центрира от корнер, а Серж Гнабри бе оставен абсолютно непокрит от действащата безупречно дотук защита на Спортинг - 1:1. А само четири минути по-късно дойде и пълният обрат в мача. След триходова комбинация между Олисе, Лаймер и Карл, топката достигна до големия талант на Байерн, който с удар от въздуха не остави шансове на Силва - 2:1 за баварците. Това бе трети гол в Шампионската лига за 17-годишното бижу на германските шампиони.

Интригата в срещата окончателно приключи в 77-ата минута. Тогава Кимих центрира добре, а Гнабри с глава свали топката към Йонатан Та, който също се разписа - 3:1 за Байерн. До края срещата основно се доиграваше, като Компани имаше лукса да извади някои от титулярите си, а след дълго отсъствие в игра за Байерн се появи Алфонсо Дейвис.