Ливърпул спечели с дузпа в края срещу Интер

Интер загуби от Ливърпул с 0:1 на "Сан Сиро" в най-интересния мач от шестия кръг на основната фаза на Шампионската лига, предаде sportal.bg.

Доминик Собослай откри от дузпа в 88-ата минута, а голът се оказа единствен в срещата.

Хенрих Мхитарян се завърна сред титулярите на Интер за първи път от октомври. Мануел Аканжи бе болен от грип, но се възстанови и също започва. Луис Енрике също получави място сред 11-те след силното си представяне срещу Комо.

Арне Слот направи четири промени в своя състав в сравнение с мача с Лийдс. Андрю Робъртсън и Джо Гомес се завърнаха на двата фланга на отбраната, заменяйки Милош Керкез и Конър Брадли. Алексис Мак Алистър започна в халфовата линия за сметка на Флориан Виртц, който бе на пейката за началото. Александър Исак също стартира заедно с Юго Екитике в система 4-4-2. Коди Гакпо бе контузен, а Федерико Киеза - болен.

Двубоят започна доста равностойно, като двата отбора гледаха да не поемат рискове. Още в 11-ата минута Кристиан Киву трябваше да прави принудителна смяна, след като Хакан Чалхаанолу получи контузия в слабините и бе заменен от Жиелински.

В 17-ата минута Ливърпул организира добра атака, Къртис Джоунс направи рейд около наказателното поле, след което стреля по земя по диагонала, но Зомер изби. След това гостите отново спечелиха топката и Гравенберх нанесе втори изстрел от около 25 метра, но Зомер отново реагира сигурно на вратата си.

Интер организира първата си добра атака в 26-ата минута, когато Лаутаро много добре намери в наказателното поле Тюрам, който се опита да му върне, но Ван Дайк се намеси добре и изчисти с шпагат.

Три минути след това Екитике се измъкна отдясно, напредна и стреля силно, но от много малък ъгъл. Зомер изби за трети път от началото на мача. Веднага след това Киву трябваше да прави втора принудителна смяна, след като Ачерби също получи разтежение и бе заменен от Бисек.

В 32-рата минута Конате прати топката във вратата на Зомер. Това се случи след центриране от корнер, което Ван Дайк и Екитике се опитаха да засекат с глава. Нидерландецът първи игра с топката, след което тя рикошира в ръката на французина и се озова на пътя на Конате. След дълго разглеждане на ситуацията от ВАР и след като реферът бе извикан на монитора, бе решено попадението да бъде отменено, въпреки че в действията на Екитике нямаше никаква умисъл, нито той можеше да избегне контакта.

Малко след това домакините имаха известни претенции за дузпа след контакт на топката с ръката на Ван Дайк, но тя беше успоредна на тялото и наказателен удар нямаше как да бъде отсъден.

Интер заигра по-добре в тези минути. В 40-ата Барела изпълни много добре пряк свободен удар, след който топката премина на сантиметри встрани.

Дълбоко в добавеното време на първата част Интер създаде и най-добрата си възможност до момента. Лаутаро Мартинес засече с глава много добро центриране на Бастони, но Алисон реагира блестящо и спаси.

Ливърпул започна агресивно второто полувреме, като гостите пресираха много активно. В 47-ата минута Исак пресече лошо подаване на Зомар и веднага потърси удар към далечния ъгъл, но не бе точен.

В 58-ата минута Гравенберх добре се освободи и намери Исак в наказателното поле. Шведът извади топката встрани към Робъртсън, който центрира остро, но точно преди Мак Алистър да засече отблизо Бастони отклони топката.

Интер опита на два пъти да организира бързи контри, но в първия случай Мхитарян сгреши с центрирането, а след това удар на Мартинес срещна тялото на Ван Дайк. Като цяло Ливърпул играеше доста стабилно в защита и не допускаше положения.

В 68-ата минута Слот замени Гомес и Исак с Брадли и Виртц.

Ливърпул продължи да владее повече топката и да играе предимно в половината на "нерадзурите", но гостите не стигаха до някакви чисти положения.

В 81-вата минута мърсисайдци най-сетне стигнаха до такава възможност, след като двойно подаване между Брадли и Екитике изведе десния бек очи в очи със Зомер, но стражът изби удара му в близкия ъгъл.

В 85-ата минута гостите поискаха дузпа, след като Бастони видимо дръпна за фланелката Виртц, който бе близо до топката. Германецът използва ситуацията и падна на тревата. ВАР прегледа ситуацията и привика отново рефера на монитора. След като видя действията на бранителя, Феликс Цвайер посочи бялата точка. Доминик Соболсай изпълни много хладнокръвно наказателния удар, давайки аванс на английския шампион.