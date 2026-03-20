Почина Чък Норис – легенда на екшън киното (ВИДЕО)

Светът загуби една от най-емблематичните фигури в киното и бойните изкуства – Чък Норис. Новината за кончината му беше съобщена от неговото семейство.
„С натежали сърца нашето семейство съобщава за внезапната кончина на нашия обичан Чък Норис вчера сутринта. Макар да бихме искали да запазим обстоятелствата в личен план, знайте, че той беше заобиколен от своето семейство и си отиде в мир“, се казва в официалното изявление.
Чък Норис (с рождено име Карлос Рей Норис) е роден на 10 март 1940 г.. в град Райън, щата Оклахома, САЩ
Американската екшън звезда започва да се занимава с бойни изкуства, докато служи в американските ВВС в Южна Корея.
През 60-те и 70-те години е многократен световен шампион по карате в средна категория. Създава свой собствен стил бойно изкуство, наречен Chun Kuk Do.
Една от най-известните му роли е във филма „Пътят на дракона“ (1972), където се изправя в легендарен двубой срещу Брус Лий в Колизеума в Рим. Звезда е на множество филми от 80-те като „Изчезнали по време на акция“ (Missing in Action) и „Делта Форс“ (The Delta Force).
„Уокър, тексаският рейнджър“: е телевизионният сериал, в който ролята на Кордел Уокър, му носи огромна популярност в продължение на осем сезона.
В ерата на социалните мрежи той става герой на безброй иронични „факти“ и вицове, които го представят като свръхчовек с безкрайна сила (например: „Чък Норис не спи, той чака“ или „Чък Норис е преброил до безкрай... два пъти“).
Чък Норис остава в историята като култова фигура в екшън жанра, а кариерата му, обхващаща десетилетия, вдъхнови милиони фенове.
Поклон пред паметта му.
