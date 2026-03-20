Новини
Любопитно »
Почина Чък Норис – легенда на екшън киното (ВИДЕО)

20 Март, 2026 16:12 2 073 23

  • чък норис-
  • почина

Новината за кончината му беше съобщена от неговото семейство

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светът загуби една от най-емблематичните фигури в киното и бойните изкуства – Чък Норис. Новината за кончината му беше съобщена от неговото семейство.

„С натежали сърца нашето семейство съобщава за внезапната кончина на нашия обичан Чък Норис вчера сутринта. Макар да бихме искали да запазим обстоятелствата в личен план, знайте, че той беше заобиколен от своето семейство и си отиде в мир“, се казва в официалното изявление.

Чък Норис (с рождено име Карлос Рей Норис) е роден на 10 март 1940 г.. в град Райън, щата Оклахома, САЩ

Американската екшън звезда започва да се занимава с бойни изкуства, докато служи в американските ВВС в Южна Корея.

През 60-те и 70-те години е многократен световен шампион по карате в средна категория. Създава свой собствен стил бойно изкуство, наречен Chun Kuk Do.

Една от най-известните му роли е във филма „Пътят на дракона“ (1972), където се изправя в легендарен двубой срещу Брус Лий в Колизеума в Рим. Звезда е на множество филми от 80-те като „Изчезнали по време на акция“ (Missing in Action) и „Делта Форс“ (The Delta Force).

„Уокър, тексаският рейнджър“: е телевизионният сериал, в който ролята на Кордел Уокър, му носи огромна популярност в продължение на осем сезона.

В ерата на социалните мрежи той става герой на безброй иронични „факти“ и вицове, които го представят като свръхчовек с безкрайна сила (например: „Чък Норис не спи, той чака“ или „Чък Норис е преброил до безкрай... два пъти“).

Чък Норис остава в историята като култова фигура в екшън жанра, а кариерата му, обхващаща десетилетия, вдъхнови милиони фенове.

Поклон пред паметта му.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    Отговор
    Почивай в мир , Чък ! Ти си най-голямата легенда !

    16:14 20.03.2026

  • 2 Ти да видиш

    Отговор
    Голям.. Самотния Вълк Маккуейд...ех, спомени

    16:15 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Брус Ли

    Отговор
    Е, не може да бъде! Светла му памет, много даде, с много ще бъде запомнен!

    16:15 20.03.2026

  • 5 Налудник

    Отговор
    Лека му пръст! Във вицовете за него има нещо вярно, "няма дим без огън", както се казва.

    16:16 20.03.2026

  • 6 Почивай в мир

    Отговор
    Сенсей.

    16:16 20.03.2026

  • 7 Сила

    Отговор
    НЕ Е ВЪЗМОЖНО.... просто е отишъл на почивка !!! Ще се върне ....

    16:17 20.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    Отговор
    ДАЖЕ МАЙКА МИ НА 80 ГОДИНИ
    ЗНАЕ КОИ СА ЧЪК НОРИС И ДЖЕКИ ЧАН
    .. . ГОЛЕМИ !

    Коментиран от #13

    16:18 20.03.2026

  • 9 Жителите на иран

    Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ....

    Коментиран от #11

    16:18 20.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    Отговор
    ЧЪК НОРИС ВЛЯЗЪЛ В АДА И КАЗАЛ
    " ЗДРАВЕЙТЕ , АЗ СЪМ НОВИЯ ШЕФ "

    16:19 20.03.2026

  • 11 Директора👨‍✈️

    Отговор

    До коментар #9 от "Жителите на иран":

    Дано осъзнаваш, че дрънчиш на кухо, на много кухо!

    16:20 20.03.2026

  • 12 Астра Зенека

    Отговор
    Единственият който успя да победи Чък е Пфайзер.

    Поне живя дълго, за разлика от много други ваксинирани.

    16:22 20.03.2026

  • 13 Последния Софиянец

    Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да й го намаам у червения ауспух къде те изсипала.

    16:23 20.03.2026

  • 14 555

    Отговор
    Бог да го прости! Беше мъжкар. Израснахме с неговите филми и много шампиони бяха мотивирани именно от тях, за да станат това, което са!

    16:23 20.03.2026

  • 15 Механик

    Отговор
    Благодаря за киното, Тексаски Рейнджъре!!

    16:23 20.03.2026

  • 16 Голям, голям

    Отговор
    беше, за съжаление, актьорите от старата школа, си отиват един по един! Да почива в мир!

    16:24 20.03.2026

  • 17 Пич

    Отговор
    На добър път, Чък !!! Ти, и други от твоето поколение не живяхте напразно! Превърнахте се в легенди, които повлияха на цели поколения да влязат в спортните салони, да живеят по здравословно, да познаят дисциплината, и така да станат хора и в живота!!!

    16:24 20.03.2026

  • 18 мани беги

    Отговор
    не е възможно ... по-скоро смъртта почина

    16:25 20.03.2026

  • 19 Чък прие смъртта

    Отговор
    Почивай в мир, Легендо!

    16:27 20.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    Отговор
    КОГАТО ПЪК НОРИС ПОЧИНАЛ,
    ГОСПОД ПЕНСИОНИРАЛ СВЕТИ АРАХАНГЕЛ МИХАИЛ :)

    16:28 20.03.2026

  • 21 Морски

    Отговор
    Поклон! Един от най големите!

    16:31 20.03.2026

  • 22 Зеленски съм

    Отговор
    Сега не остана вече никаква надежда за Украйна.

    16:32 20.03.2026

  • 23 ГОЛЯМ

    Отговор
    И като актьор и като човек !
    Бог да го прости !

    16:32 20.03.2026