Александър Николов и Хена Куртагич – новата спортна двойка на Балканите?

20 Март, 2026 22:45 551 1

Българският национал бе забелязан на трибуните в Истанбул по време на оспорвания четвъртфинален сблъсък от женската Шампионска лига

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни спортните среди в Италия и България са разтърсени от слухове за нова романтична връзка между волейболната звезда Александър Николов и сръбската националка Хена Куртагич. Според местни издания, отношенията между Николов и дългогодишната му приятелка Юлита Димитрова са останали в миналото, а на хоризонта се появява нова муза.


Любопитството на феновете се разпали след като българският национал бе забелязан на трибуните в Истанбул по време на оспорвания четвъртфинален сблъсък от женската Шампионска лига между Вакъфбанк и Милано. Не е тайна, че именно в състава на Милано блести 21-годишната сръбска централна блокировачка Хена Куртагич – една от най-обещаващите млади волейболистки на Балканите и вече утвърдено име в националния отбор на западната ни съседка.


Полетът на Николов до турската мегаполия, за да подкрепи отблизо отбора на Куртагич, не остана незабелязан от медиите и почитателите на спорта. Още повече, че двамата често си разменят харесвания и коментари в социалните мрежи, което допълнително подхранва спекулациите за по-специални отношения между тях.

Дали между Александър Николов и Хена Куртагич наистина пламва нова любовна искра, или всичко е просто приятелство и взаимно уважение между двама млади таланти? Засега двамата пазят мълчание по темата, но спортната общественост с нетърпение очаква да разбере дали ще станем свидетели на нова звездна двойка в света на волейбола.



Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелавам

    3 0 Отговор
    Да се обичат младите , и да имат много деца

    22:55 20.03.2026

