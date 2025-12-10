Халф на Ман Сити: Играем всяка година с Реал Мадрид, все едно сме в едно първенство

Халфът на Манчестър Сити - Бернардо Силва, направи интересен коментар преди днешното гостуване на Реал Мадрид в Шампионската лига. Двата отбора ще се срещнат за четвърта поредна година в най-престижния клубен турнир.

„Предстои ни още един мач, в който ще се опитаме да бъдем най-добрите и да добавим три точки към нашия актив, за да стигнем до челната осмица. Това е нашата цел.

Всички разбираме, че мачовете на този стадион са специални. Но аз самият съм свикнал. Играем с Реал Мадрид всяка година, все едно сме в едно първенство. Тези срещи винаги са добър тест“, каза Бернардо.