Халф на Ман Сити: Играем всяка година с Реал Мадрид, все едно сме в едно първенство

10 Декември, 2025 12:29

Предстои ни още един мач, в който ще се опитаме да бъдем най-добрите и да добавим три точки към нашия актив, за да стигнем до челната осмица

Халфът на Манчестър Сити - Бернардо Силва, направи интересен коментар преди днешното гостуване на Реал Мадрид в Шампионската лига. Двата отбора ще се срещнат за четвърта поредна година в най-престижния клубен турнир.

„Предстои ни още един мач, в който ще се опитаме да бъдем най-добрите и да добавим три точки към нашия актив, за да стигнем до челната осмица. Това е нашата цел.

Всички разбираме, че мачовете на този стадион са специални. Но аз самият съм свикнал. Играем с Реал Мадрид всяка година, все едно сме в едно първенство. Тези срещи винаги са добър тест“, каза Бернардо.


  • 1 Радвай се

    2 0 Отговор
    А до преди 20 години не бяхте чували за Реал Мадрид.

    12:37 10.12.2025

