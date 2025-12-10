Новини
Левски припомни за незабравима вечер

10 Декември, 2025 11:59

Вечер, която никога няма да бъде забравена

Левски припомни за незабравима вечер - 1
Лидерът в efbet Лига Левски си спомни за един от най-великите си мачове - победата над гиганта Аякс преди 50 години на днешната дата.

Ето какво написаха „сините“ в официалната си страница във Фейсбук:

„Нима има по-незабравими мигове от онези феерични европейски вечери, в които мирише на изгорели вестници?

Има обаче някои мачове, които са толкова специални, че са запечатани със златни букви в историята на българския футбол. Една такава вечер е 10 декември 1975 година. Тогава "Левски", воден от великия Иван Вуцов, успява да пречупи колоса "Аякс".

След загуба с 1:2 в първия мач "Левски" прави подвиг на препълнения стадион "Васил Левски" и след дузпи се класира за сблъсък с "Барселона".

Вечер, която никога няма да бъде забравена“.


