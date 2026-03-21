Принц Андрю влиза в ожесточена битка за невинността си, тайни документи може да го оправдаят

21 Март, 2026 10:40 881 7

Андрю е абсолютно убеден, че има записи и документи, които ще докажат невинността му

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Андрю се подготвя за сериозна правна битка, като е убеден, че „тайни документи“ ще докажат неговата невинност, пише woman.bg.

66-годишният бивш херцог, който е бил търговски представител на Великобритания между 2001 и 2011 г., беше арестуван миналия месец в дома си в Сандрингам, Норфолк.

Той беше задържан по подозрение за злоупотреба със служебно положение, а по-късно освободен, докато разследването продължава.

Обвиненията: връзка с Джефри Епстийн

Случаят е свързан с твърдения, че Андрю е споделял чувствителна информация по време на работата си с бизнес интереси, свързани с Джефри Епстийн. Ако обвиненията се докажат, те могат да доведат до доживотна присъда.

Часове след ареста, брат му Крал Чарлз III заяви, че ще има пълно съдействие към властите, подчертавайки: „Законът трябва да следва своя ход.“

„Ще докажа невинността си“

Според източници, близки до него, Андрю реагира с комбинация от гняв и решителност. Той вярва, че съществува набор от документи и кореспонденция, които ще променят напълно начина, по който се възприемат обвиненията срещу него.

„Андрю е абсолютно убеден, че има записи и документи, които ще докажат невинността му. Смята, че когато всичко стане публично, картината ще се обърне,“ споделя източник.

Според друга информация, той разглежда случая като битка, в която истината е „заровена в документи“, най-вече в неговата комуникация с Епстийн.

Подготвя пълна защита

Зад кулисите принцът вече изгражда детайлна стратегия за защита.Той събира: кореспонденция, лични записки, официални документи от периода си като търговски представител.

Целта му е да изгради ясна времева линия, която да подкрепи неговата версия.

„Той подхожда към това като към пълномащабна защита – събира доказателства и подготвя всеки детайл,“ разкрива помощник от двореца.

Напрежение с крал Чарлз

Случаят създава сериозно напрежение между Андрю и Крал Чарлз III. Според източници, принцът се чувства изолиран и изоставен от кралското семейство. Той настоява монархията да поеме част от разходите по делото, които могат да достигнат милиони, тъй като обвиненията са свързани с официалните му задължения.

От своя страна, дворецът изглежда се дистанцира публично от случая, което допълнително засилва напрежението.

Сам срещу обвиненията

Допълнително недоволство е предизвикал и моментът на ареста – докато Андрю е бил задържан, кралят е присъствал на събития в рамките на Лондонската седмица на модата. Това, според близки до принца, е било възприето като знак, че той е оставен сам да се справя с последствията.

Дълга и публична битка предстои

Принц Андрю от години е под обществено внимание заради връзките си с Джефри Епстийн, но настоящото разследване е фокусирано конкретно върху действията му като държавен представител.

Той категорично отрича всички обвинения.

Според неговото обкръжение, го очаква дълга, сложна и изключително публична съдебна битка, която може да продължи месеци – или дори повече.

„Той е наясно, че това ще бъде продължителен процес и ще изисква сериозна и постоянна защита,“ казва източник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    8 0 Отговор
    Леле.....!!! Тези "тайни документи" запалиха кратуните на МИ - 6 цял месец да ги пишат !? Принца е невинен....... жертвите сами са се самоизяли !!!

    Също като тука бе, малката разлика е, че нашите се стрелят с дясната ръка в лявото слепооче......
    А приликата - и нашите служби имат обяснение за всичко !!!

    10:45 21.03.2026

  • 3 Т. Чамов петрохан

    5 0 Отговор
    В гейленд се занимаваме с хомосексуалисти и малки деца 🤣😅🥳

    10:53 21.03.2026

  • 4 ГЕРБ ДПС ново начало

    1 1 Отговор
    Ще унищожим гейовете , амин!

    10:56 21.03.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    6 0 Отговор
    Андрю си е вкарвал само главичката.💋♥️🤗🤣🖕

    11:04 21.03.2026

  • 6 Досиетата Х

    1 0 Отговор
    Само да не ги объркаш с на Епстийн

    11:10 21.03.2026

  • 7 Колю с двуцевката

    3 1 Отговор
    Такива като тези, трябва живи да ги изгарят.

    11:11 21.03.2026