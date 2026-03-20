Рубен Аморим на прага на сензационно завръщане в Бенфика: Португалските медии гърмят за смяна на Жозе Моуриньо

Португалската футболна общественост е разтърсена от истинска сензация! Авторитетното издание "ZeroZero" твърди, че Рубен Аморим, който до неотдавна бе свързван с Манчестър Юнайтед, е фаворит за нов старши треньор на Бенфика – и то на мястото на легендарния Жозе Моуриньо. Тази потенциална треньорска смяна би предизвикала буря от емоции сред феновете, тъй като Аморим изгради името си като наставник именно в Спортинг Лисабон – един от най-големите и заклети съперници на Бенфика.

Въпреки това, не бива да се забравя, че като футболист той е изиграл цели 154 мача с екипа на "орлите", оставяйки трайна следа в историята на клуба.

В момента Бенфика изостава в шампионската надпревара зад Спортинг Лисабон и Порто, което засилва слуховете за предстояща треньорска промяна след края на сезона. Ако ръководството на лисабонския гранд реши да заложи на Аморим, това със сигурност ще разбуни духовете в португалския футбол и ще разпали страстите сред привържениците.

Любопитен детайл е, че интерес към младия специалист проявява и бразилският колос Вашко да Гама, което допълнително повишава напрежението около бъдещето на Аморим.