Рубен Аморим на прага на сензационно завръщане в Бенфика: Португалските медии гърмят за смяна на Жозе Моуриньо

20 Март, 2026 22:01 531 1

Рубен Аморим на прага на сензационно завръщане в Бенфика: Португалските медии гърмят за смяна на Жозе Моуриньо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Португалската футболна общественост е разтърсена от истинска сензация! Авторитетното издание "ZeroZero" твърди, че Рубен Аморим, който до неотдавна бе свързван с Манчестър Юнайтед, е фаворит за нов старши треньор на Бенфика – и то на мястото на легендарния Жозе Моуриньо. Тази потенциална треньорска смяна би предизвикала буря от емоции сред феновете, тъй като Аморим изгради името си като наставник именно в Спортинг Лисабон – един от най-големите и заклети съперници на Бенфика.

Въпреки това, не бива да се забравя, че като футболист той е изиграл цели 154 мача с екипа на "орлите", оставяйки трайна следа в историята на клуба.

В момента Бенфика изостава в шампионската надпревара зад Спортинг Лисабон и Порто, което засилва слуховете за предстояща треньорска промяна след края на сезона. Ако ръководството на лисабонския гранд реши да заложи на Аморим, това със сигурност ще разбуни духовете в португалския футбол и ще разпали страстите сред привържениците.

Любопитен детайл е, че интерес към младия специалист проявява и бразилският колос Вашко да Гама, което допълнително повишава напрежението около бъдещето на Аморим.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    0 1 Отговор
    Вашку не беше ли некъв мореплавател? Чий го дири у футбола? Па даже май беше умрел.

    22:05 20.03.2026

