Масимилиано Алегри: Бъдещето на Лука Модрич в Милан – изборът е изцяло негов

Масимилиано Алегри: Бъдещето на Лука Модрич в Милан – изборът е изцяло негов

20 Март, 2026 22:20 429 0

Легендарният полузащитник ще навърши 40 години това лято

Масимилиано Алегри: Бъдещето на Лука Модрич в Милан – изборът е изцяло негов - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

В навечерието на ключовия сблъсък между Милан и Торино, старши треньорът на „росонерите“ Масимилиано Алегри изрази възхищението си от приноса на хърватската футболна икона Лука Модрич, но остави въпроса за продължаването на договора му отворен.

Легендарният полузащитник, който това лято ще навърши 40 години, е с изтичащ контракт през юни. Въпреки че клубът разполага с възможност да удължи споразумението до 2027 година, решението ще бъде взето единствено при изричното съгласие на самия Модрич.

На пресконференцията преди двубоя от 30-ия кръг на Серия А, Алегри не скри възторга си от влиянието на носителя на „Златната топка“ върху отбора: „Лука е истински пример за професионализъм и отдаденост. Той не само внася класа на терена, но и вдъхновява младите с безкрайната си страст към футбола. Да наблюдаваш как играч на тази възраст продължава да се раздава с такъв хъс, е нещо наистина специално. Той е двигател на позитивната атмосфера в съблекалнята.“

Въпреки че Модрич е изиграл 31 мача през сезона, реализирайки 2 гола и 3 асистенции, наставникът на Милан подчерта, че бъдещето на хърватина ще се реши единствено от самия футболист: „Клубът ще проведе разговори с него. Всичко е в неговите ръце. Засега най-важното е да му позволим да се наслаждава на играта и да продължава да радва феновете“, допълни Алегри.

Милан се намира на второ място в класирането, на осем точки зад лидера Интер, а предстоящият мач срещу Торино може да се окаже решаващ за амбициите на тима през този сезон.


