Мбапе е в групата на Реал за мача срещу Манчестър Сити

Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе е включен в състава за мача от 6-ия кръг на Шампионската лига срещу Манчестър Сити, съобщиха от клуба.

Мбапе не взе участие в тренировката вчера и бе под въпрос за срещата поради мускулен дискомфорт в левия крак, но намери място в групата и вероятно ще запише игрови минути в двубоя срещу Сити.

26-годишният Мбапе изигра 21 мача във всички турнири този сезон с 25 гола и четири асистенции.