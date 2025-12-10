Новини
Мбапе е в групата на Реал за мача срещу Манчестър Сити

10 Декември, 2025 17:30 542 0

  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига-
  • манчестър сити

Срещата е от 22.00 тази вечер

Мбапе е в групата на Реал за мача срещу Манчестър Сити - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе е включен в състава за мача от 6-ия кръг на Шампионската лига срещу Манчестър Сити, съобщиха от клуба.

Мбапе не взе участие в тренировката вчера и бе под въпрос за срещата поради мускулен дискомфорт в левия крак, но намери място в групата и вероятно ще запише игрови минути в двубоя срещу Сити.

26-годишният Мбапе изигра 21 мача във всички турнири този сезон с 25 гола и четири асистенции.


Испания
