Шаби Алонсо: В труден период сме и ни липсва увереност

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо беше откровен след поражението с 1:2 от Манчестър Сити в Шампионската лига, като призна, че отборът му се намира в труден период.

„Мисля, че трябва да съжаляваме. Започнахме мача много добре, но има моменти, в които всяка грешка е особено болезнена. Съперникът поведе само 10 минути след нашия гол. Не владеехме ситуацията по най-добрия начин, но след това взехме мача под свой контрол до самия край. Действията ни не бяха достатъчно прецизни, но няма за какво да виня играчите“, заяви Шаби Алонсо.

Специалистът посочи многобройните контузии като фактор за липсата на увереност в тима.

„Когато си в деликатна ситуация и имаш толкова много контузии, се чувстваш по-неуверен. Затова „гражданите“ успяха бързо да обърнат развоя на мача – те са силен отбор. Допуснахме малко положения пред вратата ни, но загубихме. Когато нещата не се получават, създаваш сутуации, но не ги реализираш“, допълни той.

Запитан за бъдещето си, Шаби Алонсо беше категоричен: „Не става въпрос за мен. Концентриран съм върху следващия мач на Реал Мадрид, това е важното.“