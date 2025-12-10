Копенхаген изненадващо удари Виляреал в Испания в ранен двубой от ШЛ

Копенхаген стигна до изненадващ успех с 3:2 като гост на Виляреал в ранен двубой от програмата на 6-тия кръг на Шампионската лига тази вечер, предаде sportal.bg.

Мачът се игра на "Естадио де ла Керамика" във Виляреал.



Мохамед Елиунуси откри резултата за гостите от Дания с гол от съблекалнята във 2-ата минута.



Санти Комесаня изравни в 47-ата минута. Само минута по-късно обаче Копенхаген отново поведе чрез Мохамед Ашури.



Тани Олувасеий възстанови равенството в 56-ата минута.



Андреас Корнелиус подари победата на своя тим в първата минута от добавеното време на срещата.



Датчани са 23-и в класирането със 7 точки, а Виляреал остават без победа в ШЛ и са на незавидната предпоследна 35-а позиция с 1 точка.