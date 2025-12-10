Новини
Копенхаген изненадващо удари Виляреал в Испания в ранен двубой от ШЛ

10 Декември, 2025 22:46, обновена 10 Декември, 2025 21:54 300 0

Домакините остават без победа и само с една точка

Копенхаген изненадващо удари Виляреал в Испания в ранен двубой от ШЛ - 1
Снимка: YouTube
Копенхаген стигна до изненадващ успех с 3:2 като гост на Виляреал в ранен двубой от програмата на 6-тия кръг на Шампионската лига тази вечер, предаде sportal.bg.

Мачът се игра на "Естадио де ла Керамика" във Виляреал.

Мохамед Елиунуси откри резултата за гостите от Дания с гол от съблекалнята във 2-ата минута.

Санти Комесаня изравни в 47-ата минута. Само минута по-късно обаче Копенхаген отново поведе чрез Мохамед Ашури.

Тани Олувасеий възстанови равенството в 56-ата минута.

Андреас Корнелиус подари победата на своя тим в първата минута от добавеното време на срещата.

Датчани са 23-и в класирането със 7 точки, а Виляреал остават без победа в ШЛ и са на незавидната предпоследна 35-а позиция с 1 точка.


Испания
