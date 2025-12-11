Лео Меси открива най-голямата своя статуя в света

Нападателят на Интер Маями и аржентинския национален отбор Лионел Меси ще открие паметник на себе си в Индия, предаде Топспорт.

38-годишният футболист ще бъде в Индия за тридневно посещение. Серия от събития ще се проведат в Колката, Хайдерабад, Мумбай и Делхи. Към него ще се присъединят Луис Суарес и Родриго Де Пол.

В Колката Меси ще открие паметник на себе си - висок е над 20 метра. Феновете ще могат да посетят и фензоната на аржентинеца, където е изобразена скулптура на футболиста в реален размер на трон. Стаята е украсена с реплики на неговите трофеи.

Домът на Меси в Маями също е пресъздаден, като на балкона са разположени манекени на играча и семейството му.