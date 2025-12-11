Новини
Лео Меси открива най-голямата своя статуя в света

11 Декември, 2025 16:00 447 5

Паметникът ще се издига в индийския град Колката

Лео Меси открива най-голямата своя статуя в света - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нападателят на Интер Маями и аржентинския национален отбор Лионел Меси ще открие паметник на себе си в Индия, предаде Топспорт.

38-годишният футболист ще бъде в Индия за тридневно посещение. Серия от събития ще се проведат в Колката, Хайдерабад, Мумбай и Делхи. Към него ще се присъединят Луис Суарес и Родриго Де Пол.

В Колката Меси ще открие паметник на себе си - висок е над 20 метра. Феновете ще могат да посетят и фензоната на аржентинеца, където е изобразена скулптура на футболиста в реален размер на трон. Стаята е украсена с реплики на неговите трофеи.

Домът на Меси в Маями също е пресъздаден, като на балкона са разположени манекени на играча и семейството му.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    В Индия го уважават повече от колкото в Аржентина ли?

    16:05 11.12.2025

  • 2 тренер

    1 1 Отговор
    Това е нелепо!

    16:05 11.12.2025

  • 3 1488

    2 0 Отговор
    за циганите е без значение къде са
    те са номадски народ

    16:09 11.12.2025

  • 4 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    Роналдо откри свой паметник, сега Меси...е га ти фетиша

    16:12 11.12.2025

  • 5 Дика

    0 0 Отговор
    Сега в Пакистан на Роналдю

    16:14 11.12.2025

