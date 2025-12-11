Интер губи важен защитник до края на годината

37-годишният бранител на Интер Франческо Ачерби пропуска мачовете на тима си до края на 2025 година, съобщава Gazzetta dello Sport.

Футболистът получи мускулна травма в двубоя от Шампионска лига срещу Ливърпул (0:1). Футболистът бе заменен принудително в 31-ата минута на мача.

През настоящия сезон Франческо Ачерби има 12 мача за Интер във всички турнири, като има 1 асистенция.

Той е в клуба от Милано от юли 2023 година. Договорът му е до 30 юни 2026 година.

През миналия сезон Ачерби пропусна заради контузия 15 мача.