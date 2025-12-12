Новини
Трима играчи на Левски изиграха последните си минути със синия екип

12 Декември, 2025 10:29

Става дума за полузащитниците Патрик Мислович, Карлос Охене и Фабио Лима

Снимка: БГНЕС
Трима играчи на Левски по всяка вероятност изиграха последните си минути със синия екип. Става дума за полузащитниците Патрик Мислович, Карлос Охене и Фабио Лима. Очакванията са клубът да се раздели с тях през зимната пауза, тъй като не попадат в плановете на треньора Хулио Веласкес и не допринесоха за отбора през настоящия сезон.

Мислович е близо до завръщане в Словакия, където към него интерес проявяват Спартак Търнава и Тренчин. Охене пък може да подсили Локомотив София, където би се събрал отново със Станислав Генчев.

Фабио Лима записа вчера своя мач №50 за Левски във всички турнири. Той е сред най-високоплатените футболисти на „Герена“, а клубът е решен да намали разходите, като се освободи от високата му заплата.

И тримата имат контракти до края на сезона, като ръководството на Левски е уверено, че ще успее да договори раздяла по взаимно съгласие.


