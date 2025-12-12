Трима играчи на Левски изиграха последните си минути със синия екип

Трима играчи на Левски по всяка вероятност изиграха последните си минути със синия екип. Става дума за полузащитниците Патрик Мислович, Карлос Охене и Фабио Лима. Очакванията са клубът да се раздели с тях през зимната пауза, тъй като не попадат в плановете на треньора Хулио Веласкес и не допринесоха за отбора през настоящия сезон.

Мислович е близо до завръщане в Словакия, където към него интерес проявяват Спартак Търнава и Тренчин. Охене пък може да подсили Локомотив София, където би се събрал отново със Станислав Генчев.

Фабио Лима записа вчера своя мач №50 за Левски във всички турнири. Той е сред най-високоплатените футболисти на „Герена“, а клубът е решен да намали разходите, като се освободи от високата му заплата.

И тримата имат контракти до края на сезона, като ръководството на Левски е уверено, че ще успее да договори раздяла по взаимно съгласие.