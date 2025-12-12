Новини
Христо Янев няма победа срещу Станислав Генчев

12 Декември, 2025 10:59 335 0

  • христо янев-
  • станислав генчев-
  • футбол-
  • цска-
  • локомотив софия

Двамата специалисти са се изправяли един срещу друг четири пъти, като Генчев е спечелил два от дуелите, а другите два са завършили наравно

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Янев определено стабилизира представянето на скъпата селекция на ЦСКА. Няма спор, че връзката между Янев и феновете е по-специфична. Все пак той донесе онази луда Купа на България през 2016 г., когато „армейците“ бяха във „В“ група, но победиха два елитни съперника – Берое и Монтана. А в състава му имаше само и единствено българи.

Христо Янев обаче се изправя срещу опонент, който до момента не е побеждавал. Става дума за треньора на Локо Сф Станислав Генчев. Двамата специалисти са се изправяли един срещу друг четири пъти, като Генчев е спечелил два от дуелите, а другите два са завършили наравно. Последният беше в третия дебют на Янев начело на ЦСКА – на 27 септември на стадиона в столичния квартал „Надежда“, „железничарите“ и „червените“ завършиха 1:1. Йоанис Питас беше точен за „армейците“, а Георги Минчев от дузпа изравни, пише "Мач Телеграф".

Но да си спомним и другите дуели между двамата специалисти. През сезон 2022/23 Локо Сф бие Пирин Благоевград на Янев с 2:0. През следващата кампания Ботев Вр и Крумовград въртят 0:0, а през миналия сезон Левски победи трудно Ботев Вр с 2:0 под Околчица. Така, че днес Христо Янев, вече начело на голям отбор като ЦСКА, ще се опита за пръв път да победи неудобния си съперник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

