Христо Янев няма победа срещу Станислав Генчев

Христо Янев определено стабилизира представянето на скъпата селекция на ЦСКА. Няма спор, че връзката между Янев и феновете е по-специфична. Все пак той донесе онази луда Купа на България през 2016 г., когато „армейците“ бяха във „В“ група, но победиха два елитни съперника – Берое и Монтана. А в състава му имаше само и единствено българи.

Христо Янев обаче се изправя срещу опонент, който до момента не е побеждавал. Става дума за треньора на Локо Сф Станислав Генчев. Двамата специалисти са се изправяли един срещу друг четири пъти, като Генчев е спечелил два от дуелите, а другите два са завършили наравно. Последният беше в третия дебют на Янев начело на ЦСКА – на 27 септември на стадиона в столичния квартал „Надежда“, „железничарите“ и „червените“ завършиха 1:1. Йоанис Питас беше точен за „армейците“, а Георги Минчев от дузпа изравни, пише "Мач Телеграф".

Но да си спомним и другите дуели между двамата специалисти. През сезон 2022/23 Локо Сф бие Пирин Благоевград на Янев с 2:0. През следващата кампания Ботев Вр и Крумовград въртят 0:0, а през миналия сезон Левски победи трудно Ботев Вр с 2:0 под Околчица. Така, че днес Христо Янев, вече начело на голям отбор като ЦСКА, ще се опита за пръв път да победи неудобния си съперник.