Енцо Мареска бе избран за мениджър на месеца във Висшата лига

Енцо Мареска бе избран за мениджър на месеца във Висшата лига

12 Декември, 2025 16:08

Италианският специалист спечели с Челси три победи и завърши наравно в четири мача с голова разлика плюс 6

Енцо Мареска бе избран за мениджър на месеца във Висшата лига - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Мениджърът на Челси Енцо Мареска е обявен за най-добър мениджър във Висшата лига за ноември, предаде Топспорт.

Италианският специалист, заедно с лондонския отбор, спечели три победи и завърши наравно в четири мача с голова разлика плюс 6.

Сред другите претенденти за наградата са Микел Артета (Арсенал), Унай Емери (Астън Вила), Пеп Гуардиола (Манчестър Сити), Фабиан Хюрцелер (Брайтън) и Марко Силва (Фулъм).

Челси в момента е на 5-то място в класирането, с 25 точки от 15 мача.

Треньорът на лондончани отчете силата на Аталанта след поражението в Шампионската лига

 


Великобритания
