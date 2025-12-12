Енцо Мареска бе избран за мениджър на месеца във Висшата лига

Главен редактор във Fakti.bg

Мениджърът на Челси Енцо Мареска е обявен за най-добър мениджър във Висшата лига за ноември, предаде Топспорт.

Италианският специалист, заедно с лондонския отбор, спечели три победи и завърши наравно в четири мача с голова разлика плюс 6.

Сред другите претенденти за наградата са Микел Артета (Арсенал), Унай Емери (Астън Вила), Пеп Гуардиола (Манчестър Сити), Фабиан Хюрцелер (Брайтън) и Марко Силва (Фулъм).

Челси в момента е на 5-то място в класирането, с 25 точки от 15 мача.

