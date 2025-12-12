Новини
Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски от ЦСКА тренират на индивидуален режим

12 Декември, 2025 21:30

Тимът проведе последното си занимание преди утрешния осминафинален сблъсък от турнира за Купата на България срещу Локомотив (София)

Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски от ЦСКА тренират на индивидуален режим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА проведе последното си занимание преди утрешния осминафинален сблъсък от турнира за Купата на България срещу Локомотив (София), предаде sportal.bg.

Участие в тренировката на клубната база в Панчарево взеха всички футболисти от разширения състав на "армейците" с изключение на Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски, които са на индивидуален режим заради леки здравословни проблеми.

Двубоят срещу "железничарите" е утре (13 декември) от 18:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Вратите на съоръжението за зрители ще бъдат отворени един час преди началото на мача, а билети могат да бъдат закупени онлайн, както и на касите на ул. "Гурко" и в официални магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12.


