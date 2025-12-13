Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов сред отличените от ФИА на бляскава церемония

13 Декември, 2025 15:36 545 1

Българската публика има всички основания да се гордее с постиженията на своя представител в елита на моторните спортове

Никола Цолов сред отличените от ФИА на бляскава церемония - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер в Ташкент ознаменува поредния успех за българския автомобилен спорт – Международната автомобилна федерация (ФИА) отличи най-добрите пилоти и отбори за изминалия сезон, а сред тях блесна и името на Никола Цолов. Младият българин, който впечатли с изявите си във Формула 3, бе сред призьорите в престижната класация на федерацията.

Макар самият Цолов да не присъства лично на церемонията, тъй като заедно с останалите топ пилоти Рафаел Камара и Мари Боя бе ангажиран с последните тестове във Формула 2 в Абу Даби, неговото постижение не остана незабелязано.

Отличието за първото място при отборите бе прието от Адриан Кампос-младши – ръководителят на екипа „Кампос“, който също заслужи овации за успешния сезон. Само преди дни, на пистата „Яс Марина“, след финала на сезона, пилотите и екипите от Формула 2 и Формула 3 отпразнуваха своите успехи на специална церемония, където Никола Цолов получи признание за изключителното си представяне.

Българският ас завърши като вицешампион в третия си сезон във Формула 3, а дебютът му във Формула 2 бе белязан от първи подиум в спринтовото състезание в Абу Даби – истинско доказателство за неговия талант и амбиция.

Поредното отличие от ФИА затвърждава мястото на Никола Цолов сред най-обещаващите млади пилоти на световната сцена и дава сериозна заявка за още по-големи успехи в бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Претоплена манжа

    0 0 Отговор
    Абе това бе новина преди седмица бре шумкар

    15:57 13.12.2025

