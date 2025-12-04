Треньорът на Ман Юнайтед: Реалистично можем да сме в Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим оцени шансовете на отбора да се класира за Шампионската лига през сезон 2026/27.

„Разбирам въпроса и ако таблицата го позволява, ако е възможно, да играем по един мач седмично, трябва да се стремим към това. Но след това погледнете таблицата и всички са с две точки назад. Всичко може да се промени за една седмица. Нека се съсредоточим. Мисля, че най-добрият начин да действаме, особено с нашия отбор, е да мислим само върху следващия мач. Ако го спечелим, поне ще запазим позицията си. Това е основната цел.

Влизане в зоната на Шампионската лига през следващите седмици – да, това е реалистично. Що се отнася до бъдещето – не знам. Искам да остана близо до тази позиция следващата седмица. А после ще видим“, каза португалският мениджър на пресконференция.

Манчестър Юнайтед е десети в класирането на английската Висша лига с 21 точки след 13 мача. Те са на три пункта зад четвъртия Челси.