Християна Гутева с ново признание: ще ръководи ключов сблъсък в женската Шампионска лига

Българската футболна съдийка Християна Гутева отново излиза на европейската сцена, след като получи престижен наряд от УЕФА за двубой от груповата фаза на женската Шампионска лига. Този път Гутева ще бъде главен арбитър на интригуващия мач между Бенфика (Лисабон) и Пари Сен Жермен (Франция), който ще се проведе на 17 декември, сряда, от 22:00 часа българско време на легендарния стадион „Ещадио да Луш“ в португалската столица.

Съдийският екип, който ще подпомага Гутева, е съставен от опитни професионалисти от България и Украйна. Край тъчлинията ще бъдат Свитлана Грушко от Украйна и българката Павлета Рашкова, докато ролята на четвърти съдия е поверена на Георги Гинчев. За видеоповторенията и системата ВАР ще отговаря Никола Попов, също представител на България. Контролът върху съдийството ще бъде поверен на Шарън Слютс от Белгия, която ще изпълнява функциите на съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА за срещата ще бъде Камелия Николае от Румъния.

Това е втори наряд за Християна Гутева в тазгодишното издание на най-престижния европейски клубен турнир при дамите. Преди по-малко от месец тя ръководи и двубоя между Льовен (Белгия) и Рома (Италия), което е поредното доказателство за доверието, което европейската футболна централа гласува на българската съдийка.