Християна Гутева с ново признание: ще ръководи ключов сблъсък в женската Шампионска лига

Християна Гутева с ново признание: ще ръководи ключов сблъсък в женската Шампионска лига

16 Декември, 2025 08:29 530 3

  • християна гутева-
  • шампионска лига-
  • женски футбол-
  • бенфика-
  • пари сен жермен-
  • уефа-
  • български съдии-
  • футболни новини

Българката затвърждава позицията си сред елита на женското съдийство в Европа

Християна Гутева с ново признание: ще ръководи ключов сблъсък в женската Шампионска лига - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската футболна съдийка Християна Гутева отново излиза на европейската сцена, след като получи престижен наряд от УЕФА за двубой от груповата фаза на женската Шампионска лига. Този път Гутева ще бъде главен арбитър на интригуващия мач между Бенфика (Лисабон) и Пари Сен Жермен (Франция), който ще се проведе на 17 декември, сряда, от 22:00 часа българско време на легендарния стадион „Ещадио да Луш“ в португалската столица.

Съдийският екип, който ще подпомага Гутева, е съставен от опитни професионалисти от България и Украйна. Край тъчлинията ще бъдат Свитлана Грушко от Украйна и българката Павлета Рашкова, докато ролята на четвърти съдия е поверена на Георги Гинчев. За видеоповторенията и системата ВАР ще отговаря Никола Попов, също представител на България. Контролът върху съдийството ще бъде поверен на Шарън Слютс от Белгия, която ще изпълнява функциите на съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА за срещата ще бъде Камелия Николае от Румъния.

Това е втори наряд за Християна Гутева в тазгодишното издание на най-престижния европейски клубен турнир при дамите. Преди по-малко от месец тя ръководи и двубоя между Льовен (Белгия) и Рома (Италия), което е поредното доказателство за доверието, което европейската футболна централа гласува на българската съдийка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    3 1 Отговор
    се изложи много здраво в мач от ефбет лига, повече не са я пускали да свири мач. Явно е с яки връзки за да я слагат на международен мач.

    08:34 16.12.2025

  • 2 Някой

    1 1 Отговор
    Преди някоя година гледах мач ръководен от жена - не знам дали същата. Имаше десетки съдийски грешки. Ако бе мъж, щеше да бъде разпънат от критики.

    Коментиран от #3

    09:08 16.12.2025

  • 3 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Имаше мач на ЦСКА 1948. Тогава за коментиращ бяха поканили Иван Иванов, който на полувремето също я разкритикува. За полувреме 4 сменени ключови отсъждания за голове и дузпа. 4 от 4 грешки за голове.

    09:11 16.12.2025

