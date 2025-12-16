Барселона мечтае за защитника на Интер Алесандро Бастони

Защитникът на Интер - Алесандро Бастони е сред футболистите, от които Барселона се интересува, твърди испанското издание "Sport", пише Топспорт.

Ръководството на каталунците е било впечатлено от 26-годишния играч още миналия сезон, в който той се открои с лидерските си качества в отбранителната линия. От "Камп Ноу" са се свързали и с агентите му, за да обсъдят евентуален трансфер.

Италианецът обаче има договор до 2028 година и ще е необходима значителна сума, която да изкуши шефовете на Интер да обмислят продажбата му.

Досега двете имена, които засега са най-силно свързвани с Барселона, са Марк Геху от Кристъл Палас и Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд.