Пламен Константинов удължи договора си с Локомотив Новосибирск до 2028 г.

16 Декември, 2025 20:36 557 1

  • пламен констаннтинов-
  • локомотив новосибирск-
  • волейбол

В отбора от този сезон играе и българският национал Симеон Николов

Пламен Константинов удължи договора си с Локомотив Новосибирск до 2028 г. - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Българският специалист Пламен Константинов удължи договора си с руския волейболен клуб Локомотив Новосибирск до края на сезон 2027/2028, съобщи пресслужбата на отбора.

Пламен Константинов пое Локомотив през май 2016 г. Под негово ръководство отборът спечели титлата в местното първенство за първи път в историята си през 2020 г.

В Локомотив Новосибирск от този сезон играе и българският национал Симеон Николов.


Русия
Оценка 4.5 от 6 гласа.
  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Когато си готин, просто си готин!!! Успех, Баце!

    21:28 16.12.2025

