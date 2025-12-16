Пламен Константинов удължи договора си с Локомотив Новосибирск до 2028 г.

Българският специалист Пламен Константинов удължи договора си с руския волейболен клуб Локомотив Новосибирск до края на сезон 2027/2028, съобщи пресслужбата на отбора.
Пламен Константинов пое Локомотив през май 2016 г. Под негово ръководство отборът спечели титлата в местното първенство за първи път в историята си през 2020 г.
В Локомотив Новосибирск от този сезон играе и българският национал Симеон Николов.
