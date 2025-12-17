Новини
Ерлинг Халанд в ролята на Дядо Коледа: Футболната звезда донесе празнична магия на децата в Манчестър - ВИДЕО

17 Декември, 2025 14:08 353 0

Празничната инициатива се превърна в истински пример за доброта и щедрост

Ерлинг Халанд в ролята на Дядо Коледа: Футболната звезда донесе празнична магия на децата в Манчестър - ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на Коледа улиците на Манчестър се изпълниха с радост и детски смях, а причината за това бе не кой да е, а голмайсторът на Манчестър Сити – Ерлинг Халанд. Норвежкият нападател, известен със своята енергия и нестихващ хъс на терена, този път изненада всички, като се превърна в истински Дядо Коледа за най-малките фенове на „гражданите“.

Въпреки натоварения си футболен календар и високите спортни цели, Халанд намери време да организира незабравима изненада за децата в града. С помощта на професионален гримьор, който се погрижи за снежнобелите вежди, пухкавата брада и румените бузи, звездата се преобрази до неузнаваемост. Под класическия червен костюм, подсилен с подплънки за автентичен вид, Ерлинг се впусна в празнично приключение по улиците на Манчестър, раздавайки подаръци и усмивки.

Тази година Халанд неведнъж показа, че обича да се превъплъщава в различни образи – само преди няколко месеца той се появи като Жокера за Хелоуин, а сега доказа, че празничният дух му е присъщ.

„Коледа е специално време за мен. Обичам топлината и уюта на празника, когато съм заобиколен от семейство и приятели“, споделя футболистът в свои интервюта.

С този жест Ерлинг Халанд не само зарадва малките почитатели на футбола, но и показа, че големите сърца се крият не само на терена, а и извън него.


