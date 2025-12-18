Мбапе е на един гол от историческия рекорд на Кристиано Роналдо в Реал Мадрид

Килиан Мбапе се доближи максимално до един от най-впечатляващите рекорди в историята на Реал Мадрид. В сряда вечер той достигна 58 гола за календарната 2025 година, като вече е само на едно попадение от постижението на Кристиано Роналдо – 59 гола през 2013 г., рекорд за най-много голове за клуба в рамките на една година.

Френската звезда отбеляза два гола при победата с 3:2 над Талавера в 1/16-финалите за Купата на Краля. Мбапе откри резултата от дузпа, а в 88-ата минута донесе успеха с далечен удар, при който вратарят на съперника допусна сериозна грешка. Реал продължи напред в турнира, но по-важното е, че Мбапе се постави в позиция да атакува историята.

С този дубъл той изравни Кристиано Роналдо по второто най-силно постижение за календарна година в историята на клуба и вече е само на един гол от абсолютния рекорд. Следващото предизвикателство е мачът срещу Севиля в събота – последният двубой на Реал Мадрид за 2025 година.