Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе е на един гол от историческия рекорд на Кристиано Роналдо в Реал Мадрид

Мбапе е на един гол от историческия рекорд на Кристиано Роналдо в Реал Мадрид

18 Декември, 2025 06:35 675 0

  • килиан мбапе-
  • рекорди -
  • реал мадрид-
  • кристиано роналдо

Французинът може да влезе в клубната история в последния мач на „белите“ за 2025 г.

Мбапе е на един гол от историческия рекорд на Кристиано Роналдо в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Килиан Мбапе се доближи максимално до един от най-впечатляващите рекорди в историята на Реал Мадрид. В сряда вечер той достигна 58 гола за календарната 2025 година, като вече е само на едно попадение от постижението на Кристиано Роналдо – 59 гола през 2013 г., рекорд за най-много голове за клуба в рамките на една година.

Френската звезда отбеляза два гола при победата с 3:2 над Талавера в 1/16-финалите за Купата на Краля. Мбапе откри резултата от дузпа, а в 88-ата минута донесе успеха с далечен удар, при който вратарят на съперника допусна сериозна грешка. Реал продължи напред в турнира, но по-важното е, че Мбапе се постави в позиция да атакува историята.

С този дубъл той изравни Кристиано Роналдо по второто най-силно постижение за календарна година в историята на клуба и вече е само на един гол от абсолютния рекорд. Следващото предизвикателство е мачът срещу Севиля в събота – последният двубой на Реал Мадрид за 2025 година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ