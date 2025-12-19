Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона пуска билети по 4 хил. евро за "Ел Класико" през май

Барселона пуска билети по 4 хил. евро за "Ел Класико" през май

19 Декември, 2025 09:29 467 2

  • спотифай камп ноу-
  • барселона-
  • футбол

Срещата между Барса и Реал Мадрид, която може да се окаже решаваща за титлата, тъй като е част от 35-ия кръг, все още няма официална дата, но ще се проведе в събота, 9-и, или неделя, 10-и май

Барселона пуска билети по 4 хил. евро за "Ел Класико" през май - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Макар да остават пет месеца до следващото "Ел Класико" в Ла Лига, което ще се играе на „Спотифай Камп Ноу“, Барселона вече пусна в продажба ВИП билетите на своя уебсайт. Останалите пропуски все още не са достъпни за закупуване. Срещата между Барса и Реал Мадрид, която може да се окаже решаваща за титлата, тъй като е част от 35-ия кръг, все още няма официална дата, но ще се проведе в събота, 9-и, или неделя, 10-и май.

Обявената от клуба цена за тези ВИП билети е 4000 евро (с уточнението „започваща от“). Притежателите им ще получат „комфортни места в близост до играчите и резервната скамейка, с достъп до ексклузивна ВИП зала и първокласен кетъринг преди и след мача“.

Таксата за обработка, съответстваща на високата цена на билетите, е 60 евро на пропуск. Все още не е ясно какъв ще бъде капацитетът на „Спотифай Камп Ноу“ през май. Също така не е изключено да има и друго "Ел Класико" на стадиона на „блаугранас“ преди това, в зависимост от представянето на Барса и Реал Мадрид в Шампионската лига и Купата на Краля, както и от жребия.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    3 0 Отговор
    зеленияпор, как не се е сетил да ги ошушка и тях?

    09:36 19.12.2025

  • 2 бармалей

    1 1 Отговор
    Ще има ли купувачи на тази цена ? Бедняк няма 4000 и отгоре , богат на футбол не ходи , тогава остават лудите !

    09:52 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ