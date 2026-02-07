Треньорът на Реал Мадрид засегна Барселона

Треньорът на Реал Мадрид – Алваро Арбелоа, говори на пресконференция преди утрешното гостуване на Валенсия от Ла Лига. В основна тема се превърна случаят „Негреира“, след като наставникът на „кралете“ заяви, че това е най-големият скандал в историята на испанския футбол.

„Не мисля, че някой разбира защо най-големият скандал в испанския футбол остава неразрешен. Това би трябвало да е проблем за мнозина“, каза Арбелоа.

През 2023 г. Барселона и ръководството на клуба бяха обвинени в подкуп при плащания на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) Хосе Мария Енрикес Негрейра, който е работил за Кралската испанска футболна федерация (RFEF). Съдът определи плащанията на няколко милиона евро от Барселона на Негрейра между 2001 и 2018 г. като престъпление. Реал Мадрид действа като частен обвинител по случая.

„Наясно сме какво ни очаква срещу Валенсия. Трябва да дадем най-доброто от себе си, защото се изправяме срещу труден съперник. Когато Реал Мадрид гостува на „Местая“, винаги има страхотна атмосфера. Чака ни сложен мач.

Фран Гарсия е изключително момче, винаги работи на 100%. За да печелим трофеи тук, имаме нужда от усилията на всички, а неговото отношение и манталитет са пример. Той знае какво означава този клуб и за нас ще е удоволствие той да остане.

Браим Диас има идеалните качества да играе между линиите. Разполага с отличен дрибъл и е силен в игра един на един. Франко Мастантуоно притежава голяма мощ и отлично водене на топката, но очакваме да се подобрява“, коментира още Арбелоа.