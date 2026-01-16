Новини
Бизнес »
Тръмп заплаши Франция и Германия с мита, ако не повишат цените на лекарствата
  Тема: Войната на митата

Тръмп заплаши Франция и Германия с мита, ако не повишат цените на лекарствата

16 Януари, 2026 21:15 732 17

  • лекарства-
  • мита-
  • сащ-
  • европа

Цената на много лекарства в САЩ отдавна е значително по-висока, отколкото в европейските страни

Тръмп заплаши Франция и Германия с мита, ако не повишат цените на лекарствата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е заплашил Франция и Германия с мита върху техните продукти, ако не се съгласят с предложения от САЩ план за повишаване на цените на лекарствата в тези страни.

На среща със здравните съветници на Белия дом американският лидер отбеляза, че цената на много лекарства в САЩ отдавна е значително по-висока, отколкото в европейските страни. Той каза, че администрацията на Вашингтон е постигнала споразумение с представители на фармацевтичната индустрия, според което жителите на САЩ „ще плащат най-ниската цена от всяка страна“ за лекарства, отпускани с рецепта. Тръмп също намекна, че част от разходите могат да бъдат прехвърлени на потребителите в европейските страни. Говорейки за консултациите за постигане на тези споразумения, Тръмп отбеляза: „Но имахме проблем. Други страни не искаха да се съгласят с това. Франция отказа, Германия отказа, Великобритания отказа. Целият Европейски съюз отказа.“

Тръмп отбеляза, че лично е участвал в преговори с представители на няколко страни. „Започнах с президента на Франция Еманюел Макрон, много добър човек. Много го харесвам. Надявам се да ме послуша. Той е добър човек“, каза американският лидер. Тръмп уточни, че е казал на Макрон следното: „Трябва да повишите цените на лекарствата.“ Френският президент, според Тръмп, е отказал. „Казах: „Емануел, най-важното е, че ако не направиш това, ще наложа мита от 25% върху всичко - върху вино, шампанско, върху всичко, което влиза в САЩ“. Той каза: „Доналд, с удоволствие ще го направя за теб“, каза американският лидер.

Американският президент отбеляза, че е провел подобни разговори с лидерите на редица държави, търсейки гореспоменатите споразумения. Тръмп отбеляза, че е заплашил и германските власти с мита от 25%. „Говорих с 10 ключови държави. Всички казаха „не“, но около две минути по-късно всички се съгласиха“, заяви Тръмп. Белият дом преди това обяви разработването на план за значително намаляване на разходите за лекарства в САЩ. За прилагането му е необходимо одобрението на Конгреса.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мръсно куче

    12 1 Отговор
    е еврея

    21:17 16.01.2026

  • 2 Абе тоя ненормалник дъртия

    22 1 Отговор
    как така почна да се разпорежда да определя и цените на продукти в други държави? Няма ли вече кой да го отстрани като самоназначил се на поста "господар на света"?!

    21:18 16.01.2026

  • 3 Адрес 4000

    6 0 Отговор
    Бaхти изветрелия клоун

    21:23 16.01.2026

  • 4 Боклука Тръмп

    5 1 Отговор
    не бива да му се угажда... в никакъв случай... защо не поиска от Канада да си повишат цените на лекарствата, май вече не му стиска.... същата путинска тактика на извиване на ръце използва, сякаш сатаната ги е правил.

    21:23 16.01.2026

  • 5 Това е стара история

    3 0 Отговор
    Фоанция тихом- мълком е вдигнала цените, еоето е изкефило проскубания перчем!

    21:25 16.01.2026

  • 6 гошо

    7 0 Отговор
    ЕС не трябва да преговаря с малоумни оранжеви терористи.

    21:26 16.01.2026

  • 7 Гориил

    1 0 Отговор
    България вероятно ще трябва да повиши цените на доматите и краставиците и да загуби милиони пари, защото Тръмп го нарежда.

    21:26 16.01.2026

  • 8 Тоя лудия

    4 0 Отговор
    До омзи ден се подиграваше на франция, че им наблъскал мита и затова внигнали цените на апчетата, днес да ги вдигали цените щото мита шял да слага......алоуууйиМай някой не си пий апчетата навреме...?

    21:27 16.01.2026

  • 9 Историк

    2 0 Отговор
    Лудият палячо трябва да бъде с усмирителна риза.

    21:28 16.01.2026

  • 10 джуиш криид

    1 0 Отговор
    ами ако това не е слуга на уолстриитските евреи пък на!!!! същото като с венецуелскиге картели! значи не натиска краварските фармафирми да намалят цените, а ще натиска вноса да поскъпва изравнително! сиреч краварските листвани компании са в картел за високи цени, ОЧЕВАДНО. Щом Европейските мигат по евтино защо да не могат и краварските? а да, защото обещания дивидент на евреина е като клетва към Бог даже по зле.Не. натиска американските нарко картели, а вен цурлските!

    21:29 16.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георги

    2 0 Отговор
    много съм щастлив, че влязохме в еврозоната и сега ще плащаме и лекарствата на американците

    21:40 16.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    0 0 Отговор
    Голям кеф е да гледаш балканско-ориенталските хомота как обърнаха плочата. Както винаги. Меки китки си бяха меки китки си останаха.
    Само преди около година щяха да олигавят м@к@рите на тоя оранжев педо. "бай дончо това, бай дончо онова"
    ХАХАХА
    Жалки, кухоглави и продажни същества.

    21:42 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Госあ

    0 0 Отговор
    Ха ха ха и какво се оказва, че паляка отново излъга че Макрон е повишил цените на лекарствата ! Ха ха ха Европа е цивилизован континент и европейците се радват на достъпно здравеопазване и образование. Както и развитата част на Азия. Краварника е дивашки коптор и няма да се промени. И е крайно време, тоя паляк и цялата сган там, да бъде колективно наритана !

    21:45 16.01.2026