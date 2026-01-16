Тръмп заплаши Франция и Германия с мита, ако не повишат цените на лекарствата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е заплашил Франция и Германия с мита върху техните продукти, ако не се съгласят с предложения от САЩ план за повишаване на цените на лекарствата в тези страни.

На среща със здравните съветници на Белия дом американският лидер отбеляза, че цената на много лекарства в САЩ отдавна е значително по-висока, отколкото в европейските страни. Той каза, че администрацията на Вашингтон е постигнала споразумение с представители на фармацевтичната индустрия, според което жителите на САЩ „ще плащат най-ниската цена от всяка страна“ за лекарства, отпускани с рецепта. Тръмп също намекна, че част от разходите могат да бъдат прехвърлени на потребителите в европейските страни. Говорейки за консултациите за постигане на тези споразумения, Тръмп отбеляза: „Но имахме проблем. Други страни не искаха да се съгласят с това. Франция отказа, Германия отказа, Великобритания отказа. Целият Европейски съюз отказа.“

Тръмп отбеляза, че лично е участвал в преговори с представители на няколко страни. „Започнах с президента на Франция Еманюел Макрон, много добър човек. Много го харесвам. Надявам се да ме послуша. Той е добър човек“, каза американският лидер. Тръмп уточни, че е казал на Макрон следното: „Трябва да повишите цените на лекарствата.“ Френският президент, според Тръмп, е отказал. „Казах: „Емануел, най-важното е, че ако не направиш това, ще наложа мита от 25% върху всичко - върху вино, шампанско, върху всичко, което влиза в САЩ“. Той каза: „Доналд, с удоволствие ще го направя за теб“, каза американският лидер.

Американският президент отбеляза, че е провел подобни разговори с лидерите на редица държави, търсейки гореспоменатите споразумения. Тръмп отбеляза, че е заплашил и германските власти с мита от 25%. „Говорих с 10 ключови държави. Всички казаха „не“, но около две минути по-късно всички се съгласиха“, заяви Тръмп. Белият дом преди това обяви разработването на план за значително намаляване на разходите за лекарства в САЩ. За прилагането му е необходимо одобрението на Конгреса.