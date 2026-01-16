Тръмп заплаши Франция и Германия с мита, ако не повишат цените на лекарствата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е заплашил Франция и Германия с мита върху техните продукти, ако не се съгласят с предложения от САЩ план за повишаване на цените на лекарствата в тези страни.
На среща със здравните съветници на Белия дом американският лидер отбеляза, че цената на много лекарства в САЩ отдавна е значително по-висока, отколкото в европейските страни. Той каза, че администрацията на Вашингтон е постигнала споразумение с представители на фармацевтичната индустрия, според което жителите на САЩ „ще плащат най-ниската цена от всяка страна“ за лекарства, отпускани с рецепта. Тръмп също намекна, че част от разходите могат да бъдат прехвърлени на потребителите в европейските страни. Говорейки за консултациите за постигане на тези споразумения, Тръмп отбеляза: „Но имахме проблем. Други страни не искаха да се съгласят с това. Франция отказа, Германия отказа, Великобритания отказа. Целият Европейски съюз отказа.“
Тръмп отбеляза, че лично е участвал в преговори с представители на няколко страни. „Започнах с президента на Франция Еманюел Макрон, много добър човек. Много го харесвам. Надявам се да ме послуша. Той е добър човек“, каза американският лидер. Тръмп уточни, че е казал на Макрон следното: „Трябва да повишите цените на лекарствата.“ Френският президент, според Тръмп, е отказал. „Казах: „Емануел, най-важното е, че ако не направиш това, ще наложа мита от 25% върху всичко - върху вино, шампанско, върху всичко, което влиза в САЩ“. Той каза: „Доналд, с удоволствие ще го направя за теб“, каза американският лидер.
Американският президент отбеляза, че е провел подобни разговори с лидерите на редица държави, търсейки гореспоменатите споразумения. Тръмп отбеляза, че е заплашил и германските власти с мита от 25%. „Говорих с 10 ключови държави. Всички казаха „не“, но около две минути по-късно всички се съгласиха“, заяви Тръмп. Белият дом преди това обяви разработването на план за значително намаляване на разходите за лекарства в САЩ. За прилагането му е необходимо одобрението на Конгреса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мръсно куче
21:17 16.01.2026
2 Абе тоя ненормалник дъртия
21:18 16.01.2026
3 Адрес 4000
21:23 16.01.2026
4 Боклука Тръмп
21:23 16.01.2026
5 Това е стара история
21:25 16.01.2026
6 гошо
21:26 16.01.2026
7 Гориил
21:26 16.01.2026
8 Тоя лудия
21:27 16.01.2026
9 Историк
21:28 16.01.2026
10 джуиш криид
21:29 16.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Георги
21:40 16.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
Само преди около година щяха да олигавят м@к@рите на тоя оранжев педо. "бай дончо това, бай дончо онова"
ХАХАХА
Жалки, кухоглави и продажни същества.
21:42 16.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Госあ
21:45 16.01.2026