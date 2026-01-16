Ботев Пловдив официално плати за юноша на Реал Мадрид

Ботев Пловдив се подсили с испанския халф Карлос Алгара, съобщиха официално от клуба. Той пристига от състава на Берое.

Алгара имаше договор със заралии до края на настоящия сезон и вероятно „канарчетата“ са платили малка сума за правата му.

Карлос Алгара е юноша на Реал Мадрид, като е играл за отборите на „кралете“ до 17, 18 и 19 години, както и за втория тим - Кастия.

След периоди в Баракалдо, Лас Росас, Кадис Б и Логроньес акостира в България през януари 2024 година. За Берое има 55 мача и шест асистенции.