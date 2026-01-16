Новини
Любо Пенев се връща в България, собственикът на ЦСКА осигури самолет

16 Януари, 2026 20:59

Ел Голеадор се лекува в Германия в последните месеци заради рак на бъбреците.

Любо Пенев се връща в България, собственикът на ЦСКА осигури самолет - 1
Павел Ковачев

От семейството на Любослав Пенев обявиха чрез пост в социалните мрежи, че собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който легендата на българския футбол да се прибере у дома. Ел Голеадор се лекува в Германия в последните месеци заради рак на бъбреците.

Ето какво написаха от страницата на семейството на Любо Пенев:

"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение, семейството"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Артилерист

    4 0 Отговор
    Любо заслужава всичкото уважение и разбиране, с което хората се отнесоха към него в този труден за него период. Той винаги е бил високо ценен не само като футболист на ЦСКА, но и в чужбина, където освен футболен лидер е бил и капитан на отборите, в които е играл. Желая му пълно възстановяване и всичко най-добро.

    21:21 16.01.2026

  • 2 Браво

    2 0 Отговор
    за жеста. Любо заслужава.

    21:33 16.01.2026

