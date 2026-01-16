Любо Пенев се връща в България, собственикът на ЦСКА осигури самолет

От семейството на Любослав Пенев обявиха чрез пост в социалните мрежи, че собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който легендата на българския футбол да се прибере у дома. Ел Голеадор се лекува в Германия в последните месеци заради рак на бъбреците.

Ето какво написаха от страницата на семейството на Любо Пенев:

"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение, семейството"