Любо Пенев се връща в България, собственикът на ЦСКА осигури самолет

От семейството на Любослав Пенев обявиха чрез пост в социалните мрежи, че собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който легендата на българския футбол да се прибере у дома. Ел Голеадор се лекува в Германия в последните месеци заради рак на бъбреците.
Ето какво написаха от страницата на семейството на Любо Пенев:
"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.
Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.
С благодарност и уважение, семейството"
1 Артилерист
21:21 16.01.2026
2 Браво
21:33 16.01.2026