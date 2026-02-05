Големи звезди от женския тенис пропускат престижния турнир в Доха

Турнирът от сериите WTA 1000 в Доха, Катар, който ще се проведе между 8 и 14 февруари, тази година ще бъде белязан от отсъствието на редица водещи имена в световния женски тенис. Феновете ще трябва да се примирят с липсата на някои от най-ярките звезди на корта, което несъмнено ще промени динамиката на надпреварата.

Сред най-значимите отсъстващи е световната номер 1 Арина Сабаленка. След изтощителния си поход до финала на Откритото първенство на Австралия, 27-годишната беларуска е решила да си даде заслужена почивка и да пропусне надпреварата в катарската столица. Решението ѝ е продиктувано от необходимостта да възстанови силите си преди следващите големи предизвикателства през сезона.

Но Сабаленка не е единствената, която ще липсва на феновете в Доха. Американските тенисистки Джесика Пегула и Мадисън Кийс също са взели решение да не участват в турнира. Към тях се присъединяват швейцарската шампионка Белинда Бенчич, японската сензация Наоми Осака и талантливата украинка Марта Костюк.

Тези отсъствия със сигурност ще отворят вратата за нови изненади и ще дадат шанс на други състезателки да блеснат на голямата сцена. Въпреки липсата на някои от най-големите имена, турнирът в Доха обещава да предложи зрелищен тенис и оспорвани битки на твърдите кортове.