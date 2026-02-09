Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Левски най-накрая се раздели с Фабио Лима

9 Февруари, 2026 15:14 770 0

Разтрогването е по взаимно съгласие

Левски най-накрая се раздели с Фабио Лима - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Левски съобщиха, че клубът и Фабио Лима са се разделили по взаимно съгласие.

Нападателят направи своя дебют за „сините“ на 17 февруари 2024 година при победата като гост над „Пирин“ с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара и дебютния си гол при победата с 4:0 над „Арда“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Със синята фланелка Лима записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

Клубът благодари на футболиста за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи.


