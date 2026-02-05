Новини
Левски с позиция срещу расизма

5 Февруари, 2026 13:39 610 12

  • левски -
  • расизъм-
  • дискриминация-
  • език на омразата -
  • клубът-
  • футбола

"Призоваваме всички левскари да пазят името на „Левски“", се казва в изявление на клуба

Левски с позиция срещу расизма - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Левски категорично осъдиха всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата под каквато и да е форма. "Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите, които клубът отстоява, и няма място нито във футбола, нито в обществото ни", се посочва в становище на клуба.

Ето позицията на Левски:

"„Левски“ е общност от хора с различен произход и възгледи, обединени от една идея. Действията на отделни лица не могат и не трябва да бъдат използвани, за да се лепят етикети на целия клуб и на стотиците хиляди наши привърженици, които подкрепят отбора по достоен начин.

Призоваваме всички левскари да пазят името на „Левски“. Да не допускат провокации, да не подхранват омраза и да не позволяват действията на неколцина да хвърлят сянка върху клуба и върху огромната част от нашата публика.

По конкретния случай след края на мача за Суперкупата на България, клубът е предприел необходимите действия за установяване на фактите и ще съдейства на компетентните органи, включително чрез идентификация на извършителите. Ще настояваме за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат предприети и мерки за ограничаване на достъпа им до събития, за чиято организация отговаря ПФК „Левски“.

Важно – Организатор на срещата за Суперкупата на България е Българската професионална футболна лига (БПФЛ). В рамките на правомощията си организаторът носи отговорност за мерките за сигурност, пропускателния режим и контрола и превенцията в зоните с повишен риск. Преди срещата представител на ПФК „Левски“ е отправил препоръка относно организацията в зоната около тунела, която не беше взета предвид. Изрично подчертаваме, че това уточнение не е опит за дистанциране, а коректност към фактите и към процедурите, по които следва да се установяват отговорности и да се предприемат мерки.

Вярваме, че навременната комуникация и координация между ангажираните звена във футбола може значително да подобри средата, да свали напрежението и да предотврати подобни случаи. Целта трябва да е превенция, а не реакции постфактум.

Няма да приемем клубът и стотиците хиляди наши привърженици да бъдат заклеймявани заради действията на отделни лица. Но също така няма да позволим темата да бъде подценявана. „Левски“ ще настоява случаят да бъде изяснен докрай, а виновните да понесат личната си отговорност."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    10 1 Отговор
    Това е най големия виц като знаем кои са феновете на Левски.Все добри момчета не употребяващи алкохол и наркотици нарисувани с нациски знаци по телата

    13:49 05.02.2026

  • 2 ФУТБОЛНИТЕ ФЕНОВЕ

    5 1 Отговор
    с бръснати глави стояха в основата на преврата в Киев 2014. У нас също тихомълком ги галеха по главата и ги пазеха за всеки случай. А те всички рисуваха пречупени кръстове ....

    13:49 05.02.2026

  • 3 Смях в залата

    2 1 Отговор
    От Запада кво казаха или още са в кика от матряла и не могат да говорят?

    13:55 05.02.2026

  • 4 Това са деца

    1 1 Отговор
    И кой прави забележка на друсани младежи доста здрави за възраста си нафукани със всякакви стимуланти.

    14:04 05.02.2026

  • 5 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    Стига с тази либерастка втръснала пропаганда бе! До гуша ни дойдоха навлеците и хлебарките които ни налазиха. Всички вън ! До един!

    14:10 05.02.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    0 3 Отговор
    Викаха там скачаха и оня си го е търсил, ама защо допуснаха децата да стават свидетели и участници?

    Коментиран от #8

    14:25 05.02.2026

  • 7 ПО ГОЛЯМ РАСИСТ

    2 1 Отговор
    ОТ ТЕБЕ МАЖОРЕТКА ТАНАСОВА НЯМА. ИЗГОНИ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ОТ ОТБОРА. НАПРАВИ ЕДИН ОТБОР ОТ ЧУЖДИ 20 ЧОВЕКА + 5 ТРЕНЬОРА И СЪБЛЕКАЛНЯ ГОВОРЕЩИ НА ПЕТ ЕЗИКА. ТИ ТУУПА ШИША СТЕ ПОРОЧНИ. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ. ВИЕ ДА ПИШИТЕ ЗА РАСИЗЪМ. ВИЕ СТЕ РАСИСТИТЕ. Расизъм но против България.

    Коментиран от #10

    14:47 05.02.2026

  • 8 Левскар съм, но....

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    Какво е търсил човека - вкара си гол? Или на Левски не трябва да се вкарват голове?!

    14:50 05.02.2026

  • 9 ШЕФА

    1 0 Отговор
    От обора на Герена и вторият в Люлин освен олигоф.... друго не може да излезе. Това е тинята на България.

    14:59 05.02.2026

  • 10 Левски 1914

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "ПО ГОЛЯМ РАСИСТ":

    Защо не идеш да му го кажеш , ами тук се правиш на ербап!

    15:02 05.02.2026

  • 11 Русия

    2 1 Отговор
    Плакат издигнали на убитият идо.. в украйна,ама това там да не ти е лов да стреляш по невинни животни Бе ..роди !!!

    15:03 05.02.2026

  • 12 Лост

    4 1 Отговор
    Вместо да се оплаче в БФС, Лудогорец трябва да сезира УЕФА и ФИФА.Тогава Левски ще разберат от истинско наказание.Може и от европейските турнири да ги спрат.

    15:59 05.02.2026

