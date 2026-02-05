Левски с позиция срещу расизма

От Левски категорично осъдиха всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата под каквато и да е форма. "Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите, които клубът отстоява, и няма място нито във футбола, нито в обществото ни", се посочва в становище на клуба.

Ето позицията на Левски:

"„Левски“ е общност от хора с различен произход и възгледи, обединени от една идея. Действията на отделни лица не могат и не трябва да бъдат използвани, за да се лепят етикети на целия клуб и на стотиците хиляди наши привърженици, които подкрепят отбора по достоен начин.

Призоваваме всички левскари да пазят името на „Левски“. Да не допускат провокации, да не подхранват омраза и да не позволяват действията на неколцина да хвърлят сянка върху клуба и върху огромната част от нашата публика.

По конкретния случай след края на мача за Суперкупата на България, клубът е предприел необходимите действия за установяване на фактите и ще съдейства на компетентните органи, включително чрез идентификация на извършителите. Ще настояваме за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат предприети и мерки за ограничаване на достъпа им до събития, за чиято организация отговаря ПФК „Левски“.

Важно – Организатор на срещата за Суперкупата на България е Българската професионална футболна лига (БПФЛ). В рамките на правомощията си организаторът носи отговорност за мерките за сигурност, пропускателния режим и контрола и превенцията в зоните с повишен риск. Преди срещата представител на ПФК „Левски“ е отправил препоръка относно организацията в зоната около тунела, която не беше взета предвид. Изрично подчертаваме, че това уточнение не е опит за дистанциране, а коректност към фактите и към процедурите, по които следва да се установяват отговорности и да се предприемат мерки.

Вярваме, че навременната комуникация и координация между ангажираните звена във футбола може значително да подобри средата, да свали напрежението и да предотврати подобни случаи. Целта трябва да е превенция, а не реакции постфактум.

Няма да приемем клубът и стотиците хиляди наши привърженици да бъдат заклеймявани заради действията на отделни лица. Но също така няма да позволим темата да бъде подценявана. „Левски“ ще настоява случаят да бъде изяснен докрай, а виновните да понесат личната си отговорност."