BMW усърдно тества новото поколение на суперкомбито M5

BMW усърдно тества новото поколение на суперкомбито M5

17 Февруари, 2026 10:48

Премиерата се очаква през следващата година

BMW усърдно тества новото поколение на суперкомбито M5 - 1
Галин Ганев

Суперкомбито M5 на BMW вече претърпява промяна, само няколко месеца след дебюта си през 2024 година. Забелязан наскоро да се бори с арктическия кръг в Швеция, BMW M5 Touring (с кодово име G99) претърпява обновяване в средата на цикъла или LCI, ако използваме акронимите на BMW, което е много повече от козметично.

Най-забележимата промяна е предната част. Въпреки тежкия камуфлаж, прототипът разкрива отклонение от настоящите вертикални бъбрекови решетки към по-широк, по-интегриран дизайн. Вдъхновени от предстоящия iX3 и седана Vision Neue Klasse, фаровете са по-тънки и вече не са част от калниците. Вместо това изглежда, че са поместени в единна, високогланцова кутия, която обхваща цялата ширина на предната част, интегрирайки радари и сензори в изчистена естетика.

BMW усърдно тества новото поколение на суперкомбито M5

Отличителна черна лента по основата на предното стъкло потвърждава, че M5 ще възприеме системата Panoramic iDrive. Тази конфигурация напълно премахва традиционния приборен панел, замествайки го с проекция по цялата ширина на долната част на предното стъкло. Това е съчетано с нов 17,9-инчов централен сензорен екран с операционна система X. Промяната обещава значително да разчисти интериора, макар че може да означава края на няколко физически бутона в полза на тактилна обратна връзка и гласово взаимодействие.

Под капака остава 4,4-литров twin-turbo V8 двигател, но хибридната математика е била променена за прехода през 2026/2027 година. За да отговори на строгите стандарти Euro 7, BMW е усъвършенствала софтуера на двигателя и е прехвърлила по-голямата част от тежестта на електрическия мотор. Докато комбинираната мощност остава 725 к.с., самият V8 е леко понижен от 577 к.с. на 537 к.с. Тази софтуерно управлявана оптимизация гарантира, че M5 запазва своето време от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунди, като същевременно подобрява ефективността и потенциално извлича още няколко километра от 14,8 kWh батерията. Производството на това обновено суперкомби се очаква да започне през лятото на 2027 година, точно когато се готви да се изправи срещу традиционния си съперник, Audi RS 6 Avant от следващото поколение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чочо

    4 0 Отговор
    Бг милицията вече точи зъби за тях, че старите го опърдяха.

    10:57 17.02.2026

  • 2 Хахаха

    2 3 Отговор
    Комбитата се карат от разни селяци, които като ги попиташ защо им е - щели да качват нещо! Но само мият и прахосмучат, и нищо не качват! Сакън да не измърлят постижението на живота!

    10:59 17.02.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Чудовище е, но заради еуро емисиите инженерите от Мюнхен са принудени да усложнят двигателя.

    Така купуваш м5 със желанието да даваш газ, а ти се налага да ремонтираш освен осем цилиндъра, турбото, инжекторите - електрически мотор, батерия, кабеляци и електрониката на хибрида.

    Да видим ще съумеят ли бг бмвистите да ги купят за народна пара(от сащ и Канада евтинко блъснати бракувани) и вкарат в движение. 🤔

    11:02 17.02.2026

  • 4 Пичове, зле сте...

    1 1 Отговор
    Абе, "факти", защо требе да превеждате толкова буквално с google translate?

    Редактори немате ли?

    "Високогланцова кутия", вие сериозни ли сте?

    11:03 17.02.2026