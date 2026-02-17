BMW усърдно тества новото поколение на суперкомбито M5

Суперкомбито M5 на BMW вече претърпява промяна, само няколко месеца след дебюта си през 2024 година. Забелязан наскоро да се бори с арктическия кръг в Швеция, BMW M5 Touring (с кодово име G99) претърпява обновяване в средата на цикъла или LCI, ако използваме акронимите на BMW, което е много повече от козметично.

Най-забележимата промяна е предната част. Въпреки тежкия камуфлаж, прототипът разкрива отклонение от настоящите вертикални бъбрекови решетки към по-широк, по-интегриран дизайн. Вдъхновени от предстоящия iX3 и седана Vision Neue Klasse, фаровете са по-тънки и вече не са част от калниците. Вместо това изглежда, че са поместени в единна, високогланцова кутия, която обхваща цялата ширина на предната част, интегрирайки радари и сензори в изчистена естетика.

Отличителна черна лента по основата на предното стъкло потвърждава, че M5 ще възприеме системата Panoramic iDrive. Тази конфигурация напълно премахва традиционния приборен панел, замествайки го с проекция по цялата ширина на долната част на предното стъкло. Това е съчетано с нов 17,9-инчов централен сензорен екран с операционна система X. Промяната обещава значително да разчисти интериора, макар че може да означава края на няколко физически бутона в полза на тактилна обратна връзка и гласово взаимодействие.

Под капака остава 4,4-литров twin-turbo V8 двигател, но хибридната математика е била променена за прехода през 2026/2027 година. За да отговори на строгите стандарти Euro 7, BMW е усъвършенствала софтуера на двигателя и е прехвърлила по-голямата част от тежестта на електрическия мотор. Докато комбинираната мощност остава 725 к.с., самият V8 е леко понижен от 577 к.с. на 537 к.с. Тази софтуерно управлявана оптимизация гарантира, че M5 запазва своето време от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунди, като същевременно подобрява ефективността и потенциално извлича още няколко километра от 14,8 kWh батерията. Производството на това обновено суперкомби се очаква да започне през лятото на 2027 година, точно когато се готви да се изправи срещу традиционния си съперник, Audi RS 6 Avant от следващото поколение.