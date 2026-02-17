Спортът по ТВ във вторник (17 февруари)

МИЛАНО 2026
09:55 часа (Кърлинг) Групова фаза, мъже (Евроспорт 1)
10:55 часа (Северна комбинация) Ски-скокове от голяма шанца, мъже (Евроспорт 2)
13:05 часа (Хокей на лед) Мъже: 1/8-финал (Евроспорт 1)
14:45 часа (Северна комбинация) Ски-бягане 10 км, мъже (Евроспорт 2)
15:25 часа (Биатлон) Щафета 4х7,5 км, мъже (БНТ 1, БНТ 3, Евроспорт 1)
17:10 часа (Кънки-бягане) Отборно преследване, мъже (Евроспорт 1)
18:00 часа (Хокей на лед) Мъже: Чехия – Дания (Евроспорт 1)
19:45 часа (Фигурно пързаляне) Кратка програма, жени (БНТ 3)
19:55 часа (Бобслей) Двойка мъже, трети манш (Евроспорт 2)
20:40 часа (Фигурно пързаляне) Кратка програма, жени (Евроспорт 1)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (Шампионска лига, жени) Олимпиакос – Веро Волей Милано (MAX Sport 2)
ТЕНИС
12:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 1)
18:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
11:45 часа (Колоездене) Обиколка на ОАЕ, мъже (Евроспорт 2)
15:15 часа (Снукър) Шампионат на играчите (Евроспорт 2)
22:50 часа (Снукър) Шампионат на играчите (Евроспорт 2)
БГ ФУТБОЛ
17:30 часа (Втора лига) Етър – Фратрия (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
12:00 часа (ШЛ на Азия) ФК Сеул – Санфрече Хирошима (Диема Спорт 3)
12:00 часа (ШЛ на Азия) Мачида – Ченду (Нова Спорт)
14:15 часа (ШЛ на Азия) Бурирам – Шанхай Шенхуа (Диема Спорт 3)
14:15 часа (ШЛ на Азия) Жохор Дарул Такзим – Висел Кобе (Нова Спорт)
18:00 часа (ШЛ на Азия) Ал Гарафа – Трактор Сази (Диема Спорт 2)
18:00 часа (ШЛ на Азия) Ал Сад – Ал Итихад (Нова Спорт)
18:00 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Уасъл – Ал Завра (Диема Спорт 3)
19:45 часа (Шампионска лига) Галатасарай – Ювентус (MAX Sport 3)
20:15 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Хюсеин – Естеглал (Нова Спорт)
22:00 часа (Англия, Лига 1) Блекпул – Мансфилд (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Шампионска лига) Бенфика – Реал (Мадрид) (MAX Sport 3)
22:00 часа (Шампионска лига) Борусия (Дортмунд) – Аталанта (MAX Sport 2)
22:00 часа (Шампионска лига) Монако – ПСЖ (MAX Sport 4)
