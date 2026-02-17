Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (17 февруари)

Спортът по ТВ във вторник (17 февруари)

17 Февруари, 2026 09:59 378 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (17 февруари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

МИЛАНО 2026
09:55 часа (Кърлинг) Групова фаза, мъже (Евроспорт 1)
10:55 часа (Северна комбинация) Ски-скокове от голяма шанца, мъже (Евроспорт 2)
13:05 часа (Хокей на лед) Мъже: 1/8-финал (Евроспорт 1)
14:45 часа (Северна комбинация) Ски-бягане 10 км, мъже (Евроспорт 2)
15:25 часа (Биатлон) Щафета 4х7,5 км, мъже (БНТ 1, БНТ 3, Евроспорт 1)
17:10 часа (Кънки-бягане) Отборно преследване, мъже (Евроспорт 1)
18:00 часа (Хокей на лед) Мъже: Чехия – Дания (Евроспорт 1)
19:45 часа (Фигурно пързаляне) Кратка програма, жени (БНТ 3)
19:55 часа (Бобслей) Двойка мъже, трети манш (Евроспорт 2)
20:40 часа (Фигурно пързаляне) Кратка програма, жени (Евроспорт 1)

ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (Шампионска лига, жени) Олимпиакос – Веро Волей Милано (MAX Sport 2)

ТЕНИС
12:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 1)
18:30 часа Турнир за мъже в Доха (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
11:45 часа (Колоездене) Обиколка на ОАЕ, мъже (Евроспорт 2)
15:15 часа (Снукър) Шампионат на играчите (Евроспорт 2)
22:50 часа (Снукър) Шампионат на играчите (Евроспорт 2)

БГ ФУТБОЛ
17:30 часа (Втора лига) Етър – Фратрия (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
12:00 часа (ШЛ на Азия) ФК Сеул – Санфрече Хирошима (Диема Спорт 3)
12:00 часа (ШЛ на Азия) Мачида – Ченду (Нова Спорт)
14:15 часа (ШЛ на Азия) Бурирам – Шанхай Шенхуа (Диема Спорт 3)
14:15 часа (ШЛ на Азия) Жохор Дарул Такзим – Висел Кобе (Нова Спорт)
18:00 часа (ШЛ на Азия) Ал Гарафа – Трактор Сази (Диема Спорт 2)
18:00 часа (ШЛ на Азия) Ал Сад – Ал Итихад (Нова Спорт)
18:00 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Уасъл – Ал Завра (Диема Спорт 3)
19:45 часа (Шампионска лига) Галатасарай – Ювентус (MAX Sport 3)
20:15 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Хюсеин – Естеглал (Нова Спорт)
22:00 часа (Англия, Лига 1) Блекпул – Мансфилд (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Шампионска лига) Бенфика – Реал (Мадрид) (MAX Sport 3)
22:00 часа (Шампионска лига) Борусия (Дортмунд) – Аталанта (MAX Sport 2)
22:00 часа (Шампионска лига) Монако – ПСЖ (MAX Sport 4)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове